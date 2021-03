Manchester City en Real Madrid hebben zich dinsdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. City won in Boedapest met 2-0 van Borussia Mönchengladbach met onder meer een knap doelpunt van Kevin De Bruyne. Real Madrid haalde het met 3-1 van Atalanta.

De Bruyne (12.) schonk de Citizens al snel relatieve zekerheid over de kwalificatie. Op aangeven van Mahrez scoorde hij met een geweldige pegel die in doel verdween via de onderkant van de lat. Ilkay Gündogan ontnam de Duitsers zes minuten later alle hoop. Na een actie van Foden kwam hij oog in oog met doelman Sommer en maakte hij koeltjes de 2-0. Mönchengladbach wist nadien niet meer te reageren. Man City had ook de heenwedstrijd al gewonnen met 0-2.

Karim Benzema scoorde. © Reuters

In Madrid was het Karim Benzema (35.) die de thuisploeg, waar Thibaut Courtois onder lat stond en Eden Hazard geblesseerd ontbrak, op voorsprong bracht. Atalanta-doelman Sportiello leverde zomaar in bij Modric en die bediende zijn Franse ploegmakker voor de eenvoudige openingstreffer. Op het uur ging de bal op de stip na een ingreep van Toloi op Vinicius. Sergio Ramos (60.) zette de Koninklijke vanop elf meter op weg naar de laatste acht. Atalanta bleef dapper strijden en kwam steeds meer opzetten, maar Courtois stond in de weg met sterke reddingen. Uiteindelijk moest de Rode Duivel zich alsnog omdraaien. Luis Muriel (83.) krulde en vrije trap heerlijk over de muur in doel. Nauwelijks een minuut later legde Marco Asensio (84.) van vlakbij de 3-1 eindstand vast. In de heenwedstrijd won Real met 0-1.

De loting voor de kwartfinales volgt vrijdag.

