Manchester City kan beginnen dromen van de finale na zijn heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League. Op bezoek bij Paris Saint-Germain won het met 1-2.

Bij de rust keek City nog tegen een achterstand aan, maar mede dankzij de gelijkmaker van Kevin De Bruyne keerde het in de tweede helft de situatie helemaal om, waardoor PSG volgende dinsdag minstens twee keer moet scoren in Manchester om nog kans te maken op de finale.

PSG en City gingen meteen aan een stevig tempo van start en het eerste kansje liet twee minuten op zich wachten. Kylian Mbappé profiteerde van knullig balverlies van Rodri op de middenlijn en speelde Neymar vrij, maar het schot van de Braziliaan was te slap om zijn landgenoot Ederson te verontrusten. Nog binnen het openingskwartier was Neymar daar opnieuw. Ederson ranselde de centrale bal op spectaculaire wijze in corner. De derde Parijse poging was de goede en leidde tot het openingsdoelpunt: een scherp aangesneden hoekschop van Angel di Maria werd door aanvoerder Marquinhos (15.) staalhard in de verste hoek gekopt.

Het antwoord van Manchester City kwam er via Bernardo Silva in minuut 20. Die devieerde een op het eerste gezicht verloren voorzet op doel, Keylor Navas stond pal en duwde in corner.

Nog voor het halfuur kon Leandro Paredes namens de thuisploeg dreigen op een volgende hoekschop. City haalde opgelucht adem dat de kopbal deze keer niet tussen de palen ging.

Vlak voor rust kreeg Phil Foden centraal voor doel nog een uitgelezen kans om het doel van Navas onder vuur te nemen. De trap van de jonge Brit was hard, maar recht op de Costa Ricaanse sluitpost. PSG dook zo met een marge van één goal de kleedkamers in.

Tegendoelpunten en rode kaart

City moest na rust op zoek naar het cruciale uitdoelpunt. Het elftal van Pep Guardiola monopoliseerde de bal zonder meteen grote kansen te creëren. Op het uur was het De Bruyne zelf die voor doelgevaar zorgde. Zijn halve omhaal zoefde evenwel een dikke meter over. Enkele minuten later viel de gelijkmaker van diezelfde De Bruyne (64.) letterlijk en figuurlijk uit de lucht: een indraaiende voorzet van de Rode Duivel verraste alles en iedereen, inclusief Navas.

In minuut 71 zagen Navas en zijn defensie er alweer niet goed uit. Riyad Mahrez vond het gaatje in de muur en prikte de 1-2 tegen de touwen. De frustratie nam de bovenhand bij PSG na de plotse dubbele opdoffer en dat resulteerde in een rechtstreekse rode kaart voor Idrissa Gueye een kwartier voor tijd. In een bitsige slotfase veranderde de score niet meer.

Op dinsdagavond speelden Real Madrid en Chelsea al 1-1 gelijk in hun heenmatch. Chelsea overrompelde Real en Christian Pulisic (14.) nam Thibaut Courtois al snel te grazen, de onvermijdelijke Karim Benzema (29.) maakte knap gelijk. Nadien vielen er geen goals meer te noteren. Eden Hazard viel na 65 minuten in tegen zijn ex-club. Komende woensdag volgt de return op Stamford Bridge.

De Bruyne verwacht 'lastige terugwedstrijd'

Het was niet eens de allerbeste De Bruyne die we woensdagavond te zien kregen, maar met de gelijkmaker net voorbij het uur - zijn derde dit seizoen op het kampioenenbal - trok hij City toch weer mee over de streep. Genoeg om De Bruyne verkozen te laten worden tot Man van de Match.

'We hebben laten zien dat wij veel kwaliteiten hebben', vertelde de Rode Duivel na het laatste fluitsignaal in het flashinterview bij de rechtenhouder. 'Onze tweede helft was dan ook erg goed. Bij de rust hadden we gezegd dat we het juiste moment moesten afwachten, meer comfort aan de bal moesten hebben en dat de kansen en doelpunten dan ook wel zouden volgen. Voor de rust had PSG te snel de controle overgenomen, nadat we de wedstrijd nochtans goed gestart waren. Zo kwamen we op achterstand en pas na een halfuur slaagden we erin hoger pressing te zetten en konden we ons weer in de wedstrijd knokken. We zitten in de halve finales en dat brengt druk met zich mee. Sommige jongens hebben dat gevoeld.'

De gelijkmaker van KDB kwam er na een linke voorzet, die uiteindelijk voorbij alles en iedereen in doel dwarrelde. 'Zo'n voorzet is altijd gevaarlijk, of de bal nu geraakt wordt, of niet. Een doelman verwacht ook altijd dat er nog een voet zal tegenkomen.'

De Rode Duivel blijft voorzichtig over de klus van volgende week, thuis tegen PSG: 'We zijn nog maar halfweg. Ik verwacht nog een lastige terugwedstrijd.'

'Balen van tegendoelpunten'

Trainer Mauricio Pochettino kon onmiddellijk na de wedstrijd moeilijk leven met de nederlaag van Paris Saint-Germain.

Bij de gelijkmaker ging doelman Keylor Navas in de fout en bij de tweede treffer schoot Riyad Mahrez de bal uit een vrije trap door de muur van spelers van PSG. Pochettino zei te 'balen' van de tegendoelpunten. 'Het is moeilijk te accepteren dat dit gebeurt in de halve finale, het is erg pijnlijk. Manchester was wat agressiever. Voor ons was het moeilijk de bal terug te veroveren.' Desondanks gooit de Argentijn de handdoek nog niet in de ring. Op de counter valt er voor PSG mogelijk wel nog iets te rapen in het Etihad. 'We gaven amper kansen weg, de wedstrijd was in evenwicht en het zijn details die het verschil maakten. We geloven echt wel dat we in Manchester nog iets kunnen neerzetten. We moeten daar ook durven in geloven.'

