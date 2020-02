Op zondag 1 maart om 21 uur stopt de wereld weer even met draaien, want dan begint Real Madrid - FC Barcelona, maar dat is weer zonder Eden Hazard.

Voor Real Madrid wordt dit de week van de waarheid. Vanavond komt Manchester City over de vloer in de Champions League en zondag ontvangt het FC Barcelona. Ongeveer één jaar geleden ging de ploeg in dezelfde periode met de billen bloot: ze verloor twee keer op rij van Barça (eerst met 0-3 in de Copa del Rey, daarna met 0-1 in de competitie) en kreeg een paar dagen later op het kampioenenbal voetballes van Ajax (1-4). Het betekende het einde voor Santiago Solari, die eerder op het seizoen Julen Lopetegui was komen aflossen en die vóór die matchen toch wat krediet had opgebouwd. De grootste verschillen met het huidige seizoen heten: Zinédine Zidane en Eden Hazard. Als het over krediet gaat, kan Zizou nog wel tegen een stootje, zeker bij de supporters. Of dat ook bij Florentino Pérez het geval is, is een andere zaak. Per slot van rekening lijken er, na het ontslag van Ernesto Valverde op het moment dat FC Barcelona het klassement aanvoerde, dit seizoen geen zekerheden te zijn in La Liga. Zidane had gehoopt om in de laatste rechte lijn van het seizoen te kunnen rekenen op Hazard, maar onze landgenoot viel afgelopen zaterdag op het veld van Levante uit met een stressfactuur in zijn rechterenkel, nadat hij eerder al een groot deel van het seizoen miste door blessures. Het levert Zizou extra kopzorgen op. Intussen kent FC Barcelona een van de woeligste seizoenen uit zijn geschiedenis. Als ze bij Netflix nog zitten te broeden op een idee voor een topserie, raden wij aan: trek naar Camp Nou! In de laatste aflevering van La Casa del Barça was te zien hoe aankoop Martin Braithwaite gepresenteerd werd aan de pers. De Catalanen hebben de 28-jarige Deense spits buiten de transferperiode bij CD Leganés mogen ophalen (prijskaartje: 18 miljoen euro) omdat het door de blessure van Luis Suárez een cruciale pion zag wegvallen voor de rest van het seizoen. Niet alleen is het profiel van Braithwaite - een snelle, potige counterspits die moeilijk scoort - niet geschikt voor Barça, ook zat er letterlijk geen kat op hem te wachten. Tijdens zijn presentatie in het stadion was alleen het geklik van fototoestellen te horen, supporters waren er nauwelijks. En op de aansluitende persconferentie luidde zijn meest opmerkelijke uitspraak: 'Barcelona speelt het beste voetbal ter wereld, het zal even kijken worden hoe ik daar in pas.' Er werden trouwens maar twee (!) vragen aan hem gesteld, de andere waren voor voorzitter Josep Bartomeu en technisch directeur Eric Abidal. Lionel Messi, van zijn kant, pleitte in een interview met El Mundo Deportivo nog eens voor een terugkeer van zijn maatje Neymar, maar die zou, volgens zijn entourage, uitsluitend 'met zijn hoofd bij PSG' zitten. Maar of dat écht zo is, zullen we komende zomer te weten komen.