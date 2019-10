De Spaanse Clásico van 26 oktober wordt verzet naar 18 december, maar voor wie komt dat het beste uit: FC Barcelona of Real Madrid?

Woensdag heeft de Spaanse voetbalbond officieel de Clásico, die normaal dit weekend zou gespeeld worden, verzet naar woensdag 18 december. De match moest verplaatst worden om het politiek te onrustig is in Catalonië en vooral in Barcelona. Een eerder voorstel om de match te laten spelen in Madrid was voor beide clubs en de Spaanse bond geen optie.

