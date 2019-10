Uit angst voor incidenten door de gespannen situatie in Catalonië vraagt de Spaanse profliga om de clásico, gepland op zaterdag 26 oktober om 13 uur in Camp Nou, te verplaatsen naar de Spaanse hoofdstad.

De Spaanse profliga heeft bij de voetbalbond een aanvraag neergelegd om de wedstrijd FC Barcelona - Real Madrid van zaterdag 26 oktober te verplaatsen naar Madrid. De terugwedstrijd op 1 maart zou dan plaatsvinden in Camp Nou.

De profliga vreest voor incidenten door de gespannen politieke situatie in Catalonië. Die ontstond nadat het Spaanse Hooggerechtshof eerder deze week een aantal Catalaanse separatistische politici tot zware celstraffen veroordeelde. Net op 26 oktober is in Barcelona een grote manifestatie gepland als protest tegen die straffen.

Weinig bereidwilligheid

De Spaanse voetbalbond heeft de procedure al opgestart om beide clubs te raadplegen om te zien in hoeverre ze bereid zijn om tot de verandering over te gaan.

Bij FC Barcelona lijkt er alvast weinig bereidwilligheid om mee te werken, zo lieten bronnen bij de club aan El País weten. Barça diende in 2017 nog een aanvraag in bij de profliga om de wedstrijd FC Barcelona - Las Palmas te verplaatsen. Die match ging immers door op 1 oktober, de dag van het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië.

De Spaanse profliga weigerde op dat verzoek in te gaan. FC Barcelona besliste toen in laatste instantie om de wedstrijd in Camp Nou achter gesloten deuren te laten doorgaan. De club wilde met het lege stadion aan de wereld tonen hoe Catalonië onderdrukt werd.

Diezelfde dag had de Spaanse politie bij tal van stembureaus in de Catalaanse hoofdstad immers uitgepakt met een groot machtsvertoon en werd er hardhandig opgetreden in een poging om het referendum te verhinderen. Daarbij vielen honderden gewonden. Na de wedstrijd tegen Las Palmas barstte Gerard Piqué toen in tranen uit op het moment dat hij voor de pers verscheen.

Wachten tot maandag

De twee clubs krijgen nu van de bond tot maandag om hun opmerkingen op het voorstel te formuleren. Pas als de bond groen licht en beide clubs akkoord gaan, kan de wedstrijd effectief verplaatst worden. De match, sowieso al beladen door de historische context, zal in het licht van de recente gebeurtenissen alleen maar explosiever worden.