Noa Lang maakt geen deel meer uit van Jong Oranje op het EK voor beloften. De aanvaller keert terug naar Club Brugge om daar verder te herstellen van de bovenbeenblessure die hij zaterdag op in Hongarije opliep tegen Duitsland (1-1).

De 21-jarige Lang kwam na ruim een kwartier spelen ongelukkig in botsing met aanvoerder Teun Koopmeiners. De winger van blauw-zwart, dit seizoen al goed voor dertien goals en negen assists in het Brugse shirt, probeerde daarna nog wel verder te spelen, maar dat ging niet meer.

Lang heeft zondag een scan laten maken. Hoe ernstig de blessure is, is nu nog niet duidelijk.

Bondscoach Erwin van de Looi kan voor Lang geen vervanger oproepen voor de laatste groepswedstrijd van dinsdag tegen Hongarije. Jong Oranje moet winnen om kans te houden op het bereiken van de kwartfinales, die vanaf eind mei op het programma staan.

