Club Brugge bezit duidelijk nog niet de cool van Ajax

In Turkije werd Club Brugge eens te meer verraden door emoties in een cruciaal duel waarin het nagenoeg de hele tijd de betere was. Een werkpunt.

Krepin Diatta trekt zijn shirt uit na zijn doelpunt en Clinton Mata trapt de cornervlag in twee. Beiden werden bedacht met een tweede gele kaart en kregen dus rood. © belga