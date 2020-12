Club Brugge is er dinsdagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Blauw-zwart speelde in Rome 2-2 gelijk tegen Lazio. Door een rode kaart van Eduard Sobol speelde het meer dan een helft met een man minder. Charles De Ketelaere trapte in de toevoegde tijd de ultieme kans op de lat. Club zet zijn Europese campagne na Nieuwjaar verder in de zestiende finales van de Europa League. Lazio Roma vergezelt groepswinnaar Borussia Dortmund naar de achtste finales van de Champions League.

Club Brugge startte het duel in het Stadio Olimpico voorzichtig. Lazio kreeg de bal en Club wilde vooral niet te snel in het mes van de Romeinen lopen. Dat lukte echter niet. Kossounou en Mata stapten na twaalf minuten tegelijk uit en zo kwam strateeg Luis Alberto vrij voor Mignolet. De Spanjaard haalde uit, Mignolet pareerde knap, maar Correa was goed gevolgd en tikte de 1-0 binnen. Blauw-zwart rekende in Rome opnieuw op Ruud Vormer, hersteld van een probleempje aan de galblaas, en de kapitein bewees meteen na het openingsdoelpunt zijn waarde. Lazio-doelman Reina duwde een schot van Lang recht in de voeten van Vormer en die twijfelde niet, 1-1.

Club had vertrouwen getankt door de snelle gelijkmaker en diepe spits De Ketelaere besloot rakelings naast. Lazio liet het initiatief aan de bezoekers, maar profiteerde even voorbij halverwege de eerste helft van een domme actie van Mata. De Belgische Angolees haalde topschutter Immobile neer in de zestien en de bal ging op de stip. Immobile ging zelf achter de bal staan en faalde niet, 2-1. Club gaf niet op, bleef strijden, maar zat met een risicopatiënt op de linkerflank. Sobol kreeg maar geen vat op de snelle Lazzari. De Oekraïner kreeg zijn eerste gele kaart al na twee minuten voor een fout op de Italiaan. Tien minuten voor rust liet hij zich opnieuw aftroeven door Lazzari en haalde hem genadeloos neer.

Ref Cakir hield verrassend de tweede gele kaart op zak, maar Sobol bleef zich misdragen. Nauwelijks vier minuten nadat hij ontsnapte aan rood tikte hij Lazzari opnieuw aan. Cakir kon ditmaal niet anders dan hem zijn tweede gele kaart te geven. Sobol droop af en Clement offerde Lang voor verdediger Deli. In een enorme plensbui bleef het voor rust bij 2-1. De tweede helft begon met een mogelijkheid voor Lazio. Correa tikte op aangeven van Milinkovic-Savic (ex-Genk) naast.

De Romeinen creërden als enige team gevaar. Marusic (ex-Kortrijk en Oostende) en opnieuw Correa dreigden, maar Mignolet stond pal. Club had het met een man minder moeilijk, maar klom een kwartier voor tijd vanuit het niets langszij. Vanaken kopte een voorzet van Vormer hard tegen de touwen, 2-2. Club had zijn drive nu helemaal teruggevonden en de ingevallen Rits trapte na een hoekschop van Vormer op de paal. De fase werd uiteindelijk afgefloten door Cakir na een fout van Deli op Reina. Club bleef jagen op een winning goal en leek in de toegevoegde tijd beloond te worden.

Charles De Ketelaere trapte in de toegevoegde tijd echter op de lat. Het bleef 2-2. Lazio stoot voor het eerst in twintig jaar door naar de tweede ronde van de Champions League. In de andere wedstrijd in groep F won Borussia Dortmund, met Axel Witsel en Thorgan Hazard aan de aftrap, met 1-2 bij Zenit Sint-Petersburg. Witsel besliste het duel twaalf minuten voor tijd met een raak afstandschot.

Voordien had Piszczek voor Dortmund al het openingsdoelpunt van Driussi uitgewist. Bij Dortmund mocht supertalent Youssoufa Moukoko voor het eerst invallen in de Champions League. Hij werd met zijn 16 jaar en 18 dagen de jongste speler ooit op het kampioenenbal. Hij onttroonde Celestine Babayaro, die in 1994 voor Anderlecht 16 jaar en 87 dagen oud was bij zijn debuut. Borussia Dortmund beëindigt groep F als eerste met 13 punten, gevolgd door Lazio (10), Club Brugge (8) en Zenit (1). Dortmund en Lazio stoten door in de Champions League, Club Brugge gaat naar de Europa League en Zenit is uitgeschakeld.

