Felize Mazzù weet sinds dinsdag ook wat het is, een uitwedstrijd in de Champions League. Philippe Clement staat op dat punt duidelijk veel verder, want Club Brugge paste tegen Galatasaray zijn manier van voetballen wél aan. Dat leverde geen zege op, want anders dan de trainer staan zijn spelers nog niet zo ver.

Het was een uitdaging gisteren, om Club tactisch in een vast spelschema te gieten. Was het nu een 4-4-2, of een 3-5-2, of soms een 4-3-3? Een analist noemde het achteraf 'hybride', de manier van voetballen van Club tegen Galatasaray. Aangepast aan de wedstrijdomstandigheden. Verdedigend met vier, in de opbouw met drie, want veel meer dan Mata kreeg aan de overkant Ricca de vrijheid om op te bouwen en mee naar voor te gaan. Op de rechterflank verdedigde Diatta in balverlies diep mee, om zijn tegenstander geen ruimte te gunnen, aanvallend kwam hij pas in de slotfase wat dieper op de helft van de tegenstander te staan. Daarom de Senegalees, en niet Tau, die verdedigend minder attent is. Neen, met drie spitsen speelde Club zeker niet. Maar zelfs de twee aanvallers maakten er een hybride versie van. In een 4-4-2 kunnen die twee voorin kruisen, van plaats verwisselen, rond mekaar zwerven, variëren. Dat deden ze bij Club niet. Dennis bleef hoofdzakelijk links h...