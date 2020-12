Blauw-zwart won woensdag in het Jan Breydelstadion met 3-0 van Zenit Sint-Petersburg op de vijfde speeldag in Champions League-groep F. Charles De Ketelaere (33.), Hans Vanaken (57. pen) en Noa Lang (73.) troffen raak.

Het is de eerste thuiszege in de Champions League voor Club Brugge sinds 2 november 2005. Toen won blauw-zwart met 3-2 van Rapid Wenen.

Zenit-middenvelder Kuzyaev kondigde dinsdag aan dat de Russen vanaf de eerste minuut zouden aanvallen. Daar viel in de eerste helft echter weinig van te merken, mede dankzij een goede defensieve organisatie bij Club Brugge. Doelmannen Mignolet en Kerzhakov konden het eerste halfuur werkloos toekijken. Na 24 minuten trapte Azmoun de bal tegen de netten, maar het feest ging niet door vanwege voorafgaand buitenspel.

In de 33e minuut klom blauw-zwart op voorsprong na knap opbouwend werk van Noa Lang. De voorzet van Federico Ricca week af op een Zenit-verdediger, De Ketelaere was goed gevolgd en knalde onhoudbaar binnen. Niet veel later kopte Vanaken binnen het bereik van Kerzhakov. De Russische doelman ging verder nog goed plat op een schot van Lang.

Vlak na de pauze zag Zenit opnieuw een doelpunt afgekeurd. Mignolet duwde de bal tegen de arm van Kuzyaev, waarna het leer in doel belandde. Diezelfde Kuzyaev schoffelde nadien een gretige De Ketelaere onderuit in de zestienmeter. Ref Gözübüyük wees naar de strafschopstip. Vanaken bleef koelbloedig en zette de 2-0 op het scorebord.

Club Brugge ging voort op zijn elan. Dennis sneed het strafschopgebied binnen en bediende Lang, die knap in de verste hoek besloot: 3-0. De reactie van Zenit bleef beperkt tot een knal op de lat van Sutormin. Buiten het stadion staken Brugse supporters vuurwerk af om de Europese overwintering te vieren.

In de andere wedstrijd in groep F speelden Borussia Dortmund en Lazio Rome 1-1 gelijk. In de stand leidt Borussia Dortmund met 10 punten. Daarna volgen Lazio (9), Club Brugge (7) en Zenit (1). Club Brugge schaart zich bij de laatste zestien in de Champions League als het volgende week op de slotspeeldag in het Olympisch Stadion in Rome wint van Lazio.

