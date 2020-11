Club Brugge heeft dinsdagavond op de vierde speeldag in groep F van de Champions League met 3-0 (rust: 2-0) verloren op bezoek bij de Duitse vicekampioen Borussia Dortmund.

Club, met Charles De Ketelaere bij balverlies zowaar op de linksachter, begon meer dan een aardig aan de partij in een leeg Signal Iduna Park, maar het duurde toch slechts zeventien minuten vooraleer Erling Haaland kon laten zien waarom hij op dit moment het grootste fenomeen is op de Europese voetbalvelden. Na goed doordekken van Mats Hummels stapte Odilon Kossounou verkeerd uit en zo kon de Noorse international alleen op Simon Mignolet af. De hoek was scherp, maar Haaland vond het gaatje toch en scoorde zo de openingstreffer.

Zonder het toerental te ver op te drijven bleef Dortmund domineren en konden ze hun momenten kiezen. Ook op stilstaande fases is dit elftal levensgevaarlijk en dat bewees Jadon Sancho op slag van rusten met een prinsheerlijke vrije trap: 2-0.

Opnieuw Haaland

In het begin van de tweede helft was er na de inbreng van Mats Rits voor Eder Balanta toch wat meer Brugse druk naar voren. Met Haaland constant op de loer hield dat echter ook risico's in en bijna vanuit het niets maakte de Noor er op het uur 3-0 van, zijn zestiende treffer op het kampioenenbal. De helft daarvan scoorde hij tegen Belgische clubs. Dit seizoen staat de teller van de topschutter op zes doelpunten in vier wedstrijden.

De Brugse nederlaag was nu ook voor de grootste 'believers' duidelijk geworden en Dortmund nam vrede met de drie doelpunten en de clean sheet. Voor de Bruggelingen was het de tweede nederlaag in deze CL-campagne, twee keer was Dortmund de boosdoener. Enkele weken geleden kwamen de Duitsers met 0-3 winnen in het Jan Breydelstadion.

In het andere duel in groep F haalde Lazio het met 3-1 van Zenit, waardoor de Italianen steviger op de tweede plaats staan, met acht punten. Dat zijn er vier meer dan Club, Zenit is met één punt laatste.

Met negen op twaalf staat Dortmund al met anderhalf been in de achtste finales. In de strijd om de derde plaats kan het komende duel van Club, op 2 december in eigen huis tegen Zenit, reeds beslissend worden. Als de Bruggelingen dan minstens een punt pakken, zijn ze zeker van minstens de derde plaats en overwintering in de Europa League. Bij een Brugse zege kan er eventueel op 8 december in Rome op de slotspeeldag nog voor de tweede plaats gespeeld worden.

'Logisch resultaat'

'Dit is een logisch resultaat', reageerde Club-coach Philippe Clement na afloop.

Daags voor het duel had Clement Dortmund bij de Europese top tien ingeschat. 'Misschien is dat zelfs top vijf, dat is nu eenmaal de realiteit en dat wisten we op voorhand. Je moet de kleinste kansen afmaken en zelf niets weggeven, zoals Lazio op de openingsspeeldag gedaan heeft. Dat heb je nodig om tegen deze ploeg een resultaat te halen en dat hebben wij vandaag niet gedaan. Dan is dit resultaat logisch.'

Bij de Borussen is Thomas Meunier na een aarzelende start volwaardig basisspeler. Hij zag zijn team een betere wedstrijd spelen dan in Brugge. 'Vandaag waren we beter georganiseerd en behielden we de hele wedstrijd de controle. Dit Dortmund schat ik zelfs even hoog in als PSG. We beschikken over een mix van ervaring en jonge talenten. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een goed seizoen van te maken', aldus de Rode Duivel, die op training dagelijks geconfronteerd wordt met Erling Haaland. 'Momenteel zijn er enorm veel wedstrijden en daardoor zijn de trainingen minder zwaar. Gelukkig is Haaland op training dan ook wat meer relax en wat minder efficiënt'.

