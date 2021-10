Kevin De Bruyne is dinsdagavond met Manchester City te gast bij Club Brugge op speeldag drie in de Champions League.

'Het is leuk om in België te spelen. Sinds mijn vertrek tien jaar geleden, heb ik er niet meer gespeeld met mijn club, alleen met de nationale ploeg', vertelde de sterspeler van City maandag op een persmoment.

'Als je met de nationale ploeg speelt, staan de supporters achter jou. Ik weet niet hoe ze morgen zullen reageren, maar ik ben hier om mijn werk te doen', vervolgde de Rode Duivel.

Manchester City staat met 3 op 6 een punt achter blauw-zwart in groep A. De Bruyne prijst de Belgische kampioen. 'Club is een heel sterke ploeg, die goed voetbalt en veel talent heeft. Ze werden al vaker kampioen en weten wat er nodig is om te winnen. Wij gebruiken dat ook bij Manchester City.'

'Ik ken verschillende spelers van Brugge van bij de nationale ploeg', ging De Bruyne verder. 'We zullen deze match niet licht opvatten. Brugge heeft de laatste jaren bewezen dat ze een goeie ploeg hebben, onder meer in een poule met PSG en Real. In de Champions League is er altijd kwaliteit. Je geraakt er niet zomaar in.'

De 30-jarige De Bruyne kende wat fysiek leed de voorbije maanden maar voelt zich naar eigen zeggen 'steeds beter'. 'Het was niet gemakkelijk. Er zijn zes maanden voorbij die niet eenvoudig waren. Weinig trainingen, veel matchen. Maar het gaat de goede richting uit, ik voel me veel beter.'

