Club Brugge heeft dinsdagavond zijn Champions League-campagne in groep F geopend met een 1-2 zege op bezoek bij het Russische Zenit Sint-Petersburg.

In de eerste helft werd vooral duidelijk dat het niveauverschil tussen de Belgische en Russische regerende landskampioenen en competitieleiders niet al te groot is. Club kwam na een reeks coronabesmettingen en de blessure van Simon Deli nochtans gehavend aan de aftrap in het immense Krestovskistadion, waar voor de gelegenheid een tienduizendtal toeschouwers binnen mochten. Blauw-zwart was minstens de evenknie van de tsarenploeg, in een overigens vrij povere en kansarme eerste helft. De beste mogelijkheid was voor de bezoekers uit Brugge: op een kopbal van Hans Vanaken na een voorzet van aanvoerder Ruud Vomer had Zenit-doelman Kerzhakov een goeie redding in huis. Een streep van Vanaken ging even later nipt over.

Bij Club Brugge heeft woelwater Emmanuel Dennis een abonnement op belangrijke doelpunten en dat was in Sint-Petersburg niet anders. De Nigeriaan haalde net na het uur de achterlijn op rechts en bereikte met wat geluk - het leer ging net niet over de achterlijn - Charles De Ketelaere, die echter in twee tijden niet kon besluiten. Dennis was echter goed gevolgd en trapte Club op voorsprong.

Het uitdoelpunt viel net op het moment dat de thuisploeg beter in de wedstrijd aan het komen was, met wel wat doelkansen tot gevolg. Het anders zo vlot scorende Zenit had de pech dat het vizier van onder meer Driussi en Karavaev niet op scherp stond.

De ruimte tussen de linies werd echter steeds groter en met een geweldig afstandsschot zette Dejan Lovren via de rug van Ethan Horvath de gelijkmaker op het bord. Niet veel later had de Amerikaan een uitstekende redding in huis op een poging van Zenit-aanvoerder Artem Dzyuba. Het was een tijdlang bibberen voor Club, dat echter kon standhouden en zowaar nog een slotoffensief in huis had. Diep in de blessuretijd leverde dat nog de winnende treffer van uitblinker Charles De Ketelaere op, op aangeven van Vormer.

Dinsdagavond wordt het tweede groepsduel tussen Lazio en Borussia Dortmund nog gespeeld.

De wedstrijden in de Champions League volgen elkaar in sneltempo op. De eerste drie speeldagen worden immers op amper drie weken afgewerkt. Komende week woensdag zakt Lazio naar het Jan Breydelstadion af. Het is de eerste van twee thuiswedstrijden op rij, een week later speelt Club gastheer voor het Borussia Dortmund van Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier.

