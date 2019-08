Club Brugge heeft zich verzekerd van de vetpotten van de Champions League. Na de 0-1 zege van vorige week in Linz won blauw-zwart woensdagavond met 2-1 van LASK in de terugwedstrijd van de play-offronde.

In een uitverkocht en kolkend Jan Breydelstadion domineerde Club Brugge het wedstrijdbegin. Openda besloot in het zijnet. LASK geraakte nauwelijks uit de Brugse omknelling. Toch trapte Klauss aan de overzijde net naast. In de 27e minuut wipte Vormer het leer over kersvers Oostenrijks international Schlager, maar het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Linz kwam feller opzetten, doelrijpe kansen kwamen daar niet uit voort.

Meteen na de pauze lanceerde Vormer Okereke, die Schlager tot een knappe save dwong. Bijna keken de troepen van Philippe Clement tegen een achterstand aan. Mignolet ontmijnde ver van zijn doel een hachelijke situatie bij een Oostenrijkse uitbraak. Ranftl kreeg de bal voor zijn voeten en trapte richting het lege doel, de teruggekeerde Deli bracht alsnog redding met het hoofd. De ingevallen Tau kreeg vervolgens na een voorzet van Mata een grote kans, maar zijn schot van dichtbij was gericht op de Oostenrijkse doelman.

Tau bleef een gesel voor de LASK-verdediging. Okereke stuurde hem het straatje in, de poging van de Zuid-Afrikaan belandde via het been van Schlager tegen het doelhout. Op de daaropvolgende hoekschop viel dan toch het verlossende Brugse doelpunt. Vanaken kopte raak: 1-0. Vier minuten later volgde echter een serieuze domper op de feestvreugde. Ref Brych wees naar de penaltystip na een overtreding van Rits op Ranftl. Oog in oog met Mignolet faalde Klauss niet. Aanvoerder Trauner bemoeilijkte de zoektocht van zijn team naar een tweede doelpunt door een tweede gele kaart te pakken. Met een man minder slikten de moegestreden Oostenrijkers nog een tweede doelpunt. Tau bediende invaller Dennis, die koelbloedig binnen trapte.

Club Brugge neemt zo voor de zevende keer deel aan de groepsfase van de Champions League, de derde keer in vier jaar. Racing Genk was als landkampioen al zeker van de poulefase. Voor de eerste keer sinds het seizoen 2005-2006 zitten twee Belgische teams in de CL-groepsfase: toen viel die eer Club Brugge (derde in een groep met Juventus, Bayern en Rapid Wenen) en Anderlecht (vierde in een groep met Betis, Chelsea en Liverpool) te beurt. Bij de loting van morgen/donderdag in Monaco zit Club Brugge in pot 3, Genk in pot 4. Voor Club Brugge is het de tweede Champions League-campagne op rij en dat is eerder nog maar één keer gelukt: in de seizoenen 2002-2003 en 2003-2004.

LASK wordt verwezen naar de groepsfase van de Europa League.

'Club Brugge terecht door'

LASK-coach Valérien Ismaël was van oordeel dat Club Brugge de kwalificatie verdiende, de twee wedstrijden in acht genomen. 'In de eerste helft hebben we het echte Club Brugge gezien, dat was niet het geval in de heenmatch. Met snelle combinaties brachten ze ons in de problemen. We zagen echt af voor rust', zei de Fransman.

'In de tweede helft hebben we goed gecorrigeerd. We zijn goed uit de kleedkamer gekomen en waren fysiek beter, ook was de drive van Club Brugge minder. Wij begonnen duels te winnen en dat zorgde voor een tweede adem. Het spel was meer in balans. Via Ranftl hadden we op voorsprong kunnen komen. Dan kwam natuurlijk het tegendoelpunt. We wisten dat dat kon gebeuren. Met de gelijkmaker verliep het scenario eigenlijk optimaal voor ons. Maar het breekpunt was de rode kaart voor Trauner. Ik ben toch trots op de prestatie van mijn team, we hebben goed het Oostenrijks voetbal vertegenwoordigd. We gaan hieruit leren en ons nu voorbereiden op de Europa League', besloot Ismaël.