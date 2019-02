Club Brugge smeert Salzburg eerste nederlaag van seizoen aan

De Oostenrijkers verloren voor de eerste keer dit seizoen. De confrontatie met Club Brugge was de eerste match met inzet voor Salzburg sinds medio december. Een gebrek aan matchritme leek de Oostenrijkse kampioen echter geen parten te spelen in het Jan Breydelstadion.

Beide teams, gehinderd door het slechte veld, creëerden geen grote kansen in het wedstrijdbegin, tot Junuzovic voorbij het kwartier gelanceerd werd. De middenvelder lobde het leer over de uitgekomen Horvath, die net voordien uitgleed.

Na dit pijnlijk tegendoelpunt probeerden de troepen van Ivan Leko de bakens te verzetten, maar er zaten te veel slordigheden in het Brugse spel. Blauw-zwart kwam goed weg toen de vrijstaande Ramalho op een voorzet de mist in ging. De Braziliaanse verdediger dwong Horvath meteen daarna wel tot een save. Vlak voor rust moest de Amerikaanse doelman zich ook strekken op een afstandsschot van Gulbrandsen.

In het begin van de tweede helft dreigde de ingevallen Poulain op hoekschop met een gevaarlijke kopbal, Dabbur ontzette het leer voor de doellijn. Iets voorbij het uur kwamen Die Roten Bullen opnieuw goed weg. Een voorzet van invaller Diatta waaide tot bij Dennis, hij knalde tegen de kruising.

Even later hingen de bordjes dan toch in evenwicht. Op hoekschop kopte Denswil de 1-1 via de linkerpaal binnen. Aan de overzijde kopte Dabbur het leer recht op Horvath. Negen minuten voor affluiten kwam een afgeweken voorzet van Dennis op de knikker van Wesley terecht. De Braziliaanse spits duwde de 2-1 tegen de netten.

Na 31 wedstrijden zonder nederlaag is Salzburg zo niet langer ongeslagen dit seizoen. Club Brugge, wisselvallig in de Jupiler Pro League, kan koploper Racing Genk zondag met vertrouwen ontvangen. Volgende week donderdag staat de terugwedstrijd op het programma.