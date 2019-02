Club Brugge verlaat Europa League na 4-0 in Salzburg

De heenwedstrijd vorige week in het Jan Breydelstadion was op 2-1 geëindigd.

Met Sofyan Amrabat in de plaats van Krépin Diatta bouwde Club-coach Ivan Leko toch wat meer zekerheid in op de flank, aan de overzijde was Dennis de vervanger van de geblesseerde Clinton Mata. Lichte wijzigingen dus, maar dat gaf zeker niet het gewenste resultaat.

Een onherkenbaar Club klungelde er op los in de beginfase en stond al snel 1-0 achter, na een slechte pass van uitgerekend Amrabat. Xaver Schlager, uitblinker bij de thuisploeg, nam het geschenk dankbaar aan en scoorde met een afgeweken schot. Het had toen zelfs al 2-0 kunnen staan, als Dabbur even voordien van op elf meter niet op Ethan Horvath had getrapt na een fout van de Amerikaanse doelman op de doorgebroken Daka.

Het was uitstel van executie voor Club, dat amper vooruit durfde te voetballen: op het halfuur zette Patson Daka immers de tweede Oostenrijkse treffer op het scorebord. Op slag van rusten was het opnieuw Daka die randje buitenspel de Bruggelingen het genadeschot toediende: een droge 3-0 en daar konden de bezoekers in de eerste 45 minuten enkel een kans van Wesley tegenover zetten. De Braziliaan miste alleen voor doel echter onbegrijpelijk.

Na de pauze zorgde de inbreng van Diatta, Openda en uiteindelijk ook de wederoptredende Vossen voor wat meer frivoliteit, al controleerden de Oostenrijkers de wedstrijd toch probleemloos, zonder al te veel kansen weg te geven.

Pas in de slotfase werd het echt heet voor de kooi van thuisdoelman Walke, maar gescoord werd er enkel nog aan de overkant, toen de Israëlische international Dabbur diep in de blessuretijd de 4-0 eindstand op het bord zette na een zuivere counter en zo mag Salzburg, vorig seizoen nog halvefinalist, verdiend een ronde verder.

Voor Club rest er dit seizoen niets meer dan het kampioenschap, te beginnen met de verplaatsing van zondag naar Anderlecht. In de stand tellen ze een achterstand van acht punten op leider Racing Genk, dat de Belgische eer hoog moeten houden in Europa.

De Genkies staan donderdagavond in de eigen Luminus Arena tegenover Slavia Praag. De heenwedstrijd van vorige week in de Tsjechische hoofdstad eindigde op een scoreloos gelijkspel.