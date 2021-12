Ondanks een 3-2-nederlaag op de slotspeeldag in en tegen PSG heeft Club NXT indruk gemaakt in de Youth League. Is de toekomst verzekerd?

Een kleine vijf uur voor het cruciale duel van Club Brugge in het Parc des Princes, kreeg de jongere garde van blauw-zwart dezelfde opdracht voorgeschoteld, weliswaar met een andere inzet.

Club NXT overtuigde in de eerste vijf wedstrijden van de Youth League en maakte de versterkte jeugdwerking van blauw-zwart helemaal duidelijk. Met elf punten uit vijf wedstrijden was de ploeg van coach Rik De Mil al zeker van een Europese overwintering. De enige vraag was of ze dat als groepswinnaar zouden doen of niet.De Brugse jonkies hebben er een sterke campagne op zitten. Op de openingsspeeldag pakten ze een knap punt thuis tegen het talentvolle PSG waar het 16-jarige Nederlandse talent Xavi Simons de lijnen uitzet. Vervolgens zorgden een vlotte dubbele 4-1-zege tegen Leipzig en tussendoor een erg knappe vier op zes tegen Manchester City voor de leidersplaats. Daardoor hadden de beloften vandaag aan een punt in Frankrijk genoeg om de rechtstreekse kwalificatie voor de achtste finales veilig te stellen. De jonge Bruggelingen telden evenveel punten als PSG, maar scoorden vaker wat hen een interessant voordeel opleverde. Enkel de groepswinnaar stoot immers door, de nummer twee speelt nog een play-offwedstrijd in het zogeheten 'Domestic Path' waarvoor de beloftenkampioenen uit de verschillende landen hun plaatsje kunnen afdwingen. De U21 van KRC Genk wist zich daarvoor reeds te plaatsen.De beginfase was nog enigszins voor PSG, maar al snel nam blauw-zwart over met een aantal prima mogelijkheden. Na twintig minuten werd hun lef ook beloond met de openingsgoal van Mathis Servais, 0-1. Op slag van rust mocht de groepswinst quasi opgeschreven worden wanneer na een hoekschop de bal door een Franse verdediger uit doel werd geslagen. Penalty en rood, Arne Engels klaarde de klus voor zijn derde van de campagne. De tweede helft leek zich initieel naar het einde te slepen. Tot Simons twintig minuten voor tijd plots voor de aansluitingstreffer zorgde en enkele minuten later met een assist ook mee verantwoordelijk was voor de gelijkmaker. Zo werd het nog bibberen voor de Brugse jonkies die, na twee niet gekregen strafschoppen, de match vergaten dood te maken. De stress nam uiteindelijk de bovenhand toen Wilson Odobert met de allerlaatste kans PSG toch nog naar de zege en de groepswinst trapte. Balen voor Club dat een sterke poulefase net niet bekroond ziet met de optimale beloning.Dat Club NXT de groepswinst niet gestolen zou hebben, toont de manier waarop ze Europa met hun aanvallende spel charmeerden. Met achttien doelpunten in zes speeldagen hebben de Bruggelingen de vlotst scorende ploeg van de groepsfase. Daarvoor mag het een bedankje sturen naar topschutter Cisse Sandra, die goed was voor vijf goals en twee assists. De sterkhouder op het middenveld, die afgelopen weekend ook doeltreffend was bij de A-ploeg, werd beloond met een selectie voor het duel tegen het PSG van Messi en Mbappé. Daardoor miste hij de laatste poulewedstrijd van de Brugse beloften. De linksvoetige nummer tien is een soort mix van Vanaken en De Ketelaere, die we in de nabije toekomst zeker nog aan het werk zullen zien.Een tweede opvallende statistiek is het aantal doelpunten dat Club NXT maakt uit stilstaande fases. Van de achttien kwamen er maar liefst elf voort uit een stilstaande fase waarvan zeven uit hoekschop. Dan moet je wel een specialist in je rangen hebben. Die verpersoonlijkt zich in de vorm van Arne Engels. Met drie goals en twee assists, telkens vanop een stilliggende bal, toonde hij al meermaals zijn fluwelen baltoets.Verder is Ibe Hautekiet achterin een van de zekerheden die ook tweemaal scoorde op hoekschop. Zeker in de slotmatch tegen PSG was hij beresterk. Vorig seizoen was hij al titularis in 1B toen Club NXT als toenmalig beloftekampioen de tweede klasse mocht aanvullen. Daarin konden niet alleen hij, maar ook andere bovengenoemde spelers schatten aan ervaring opdoen die nu erg van pas komen.Benieuwd of de Bruggelingen hun sprookje toch nog kunnen rekken tot de achtste finales, al zal het daar dus een extra ronde voor moeten overleven. Opnieuw een leerproces dus waarvan Club binnen enkele jaren mogelijk de vruchten plukt.Door Ruben Courant