Club Brugge stuntte dinsdagavond met een 1-2 zege bij RB Leipzig op de tweede speeldag van de groepsfase van de Champions League. Na afloop was de vreugde groot bij de Brugse spelersgroep. 'Dit is ongelooflijk'.

Aanvoerder Hans Vanaken pikte net als twee weken geleden tegen PSG zijn doelpuntje mee. 'Dit is fantastisch', zei hij na afloop voor de microfoon van VTM. 'Niemand had verwacht dat we na twee speeldagen in deze poule mee op kop zouden staan. Maar we spelen vol zelfvertrouwen. We hebben geen schrik. En dan is er veel mogelijk. In de eerste helft was onze pressing top. Leipzig kwam zo niet in haar spel. We konden veel ballen recupereren en profiteren van de ruimte in de rug van hun defensie. We hadden eigenlijk voor rust nog meer moeten scoren. Na de pauze hebben we als één team de overwinning over de streep getrokken.'

'Weer iets afgevinkt'

Ook Simon Mignolet was na de match dik tevreden. 'Hier mag heel België trots op zijn', stelde hij. 'Dit is een verdiende driepunter. Voor rust waren wij de betere ploeg, na de pauze hebben we collectief verdedigd. We wisten dat er ruimte lag als we onder hun druk konden uitvoetballen. Dat hebben we goed gedaan en zelf gaven we weinig kansen weg. We pakken voorlopig 4 op 6 in de Champions League tegen ongelofelijke tegenstanders. De zege is ook belangrijk voor onze Europese coëfficiënt, voor het Belgische voetbal. Dat zit ook in het achterhoofd.'

Mats Rits scoorde de winnende treffer en was heel gelukkig met zijn goal en de overwinning. 'Een punt pakken hier was al geweldig geweest. Dat we winnen, maakt het helemaal fenomenaal', zei hij. 'In de eerste helft speelden we heel goed en waren we veruit de beste ploeg. Na rust kwamen we er iets te weinig uit. Het was pompen, maar we hebben kunnen standhouden. Het is persoonlijk ook leuk dat ik mijn eerste goal maak in de Champions League. Dat is weer iets om af te vinken.'

