Club Brugge start woensdag op de eerste speeldag van de Champions League zonder kapitein Ruud Vormer. Tegenstander Paris Saint-Germain brengt voor de allereerste keer zijn aanvalstrio Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar in stelling.

Coach Philippe Clement had er in enkele interviews al op gezinspeeld en heeft zijn aanvoerder Ruud Vormer effectief op de bank gezet, terwijl de Nederlander wel degelijk fit is.

Aan de overkant staat het gouden aanvalstrio, bijgenaamd 'MNM' aan de aftrap. Voor de allereerste keer start PSG-coach Mauricio Pochettino met zowel Messi, Neymar als Mbappé.

Voor Messi wordt het zijn eerste wedstrijd in de Champions League in een ander shirt dan dat van Barcelona.

Opstellingen

Club Brugge: Mignolet, Mata, Hendry, Balanta, N'Soki, Sobol, Rits, Vanaken, Lang, Sowah, De Ketelaere

PSG: Navas, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Paredes, Wijnaldum, Herrera, Diallo, Neymar, Messi, Mbappé.

