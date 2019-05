AS Roma-legende Daniele De Rossi (35) verlaat eind dit seizoen de club waarvoor hij 18 jaar aantrad. De verdedigende middenvelder zet evenwel geen punt achter zijn carrière.

Dat heeft AS Roma bekendgemaakt.

De laatste wedstrijd van De Rossi in het shirt van dede Giallorossi wordt het thuisduel op 26 mei tegen Parma. De aanvoerder van de Romeinen hangt zijn voetbalschoenen evenwel nog niet aan de haak, verduidelijkt AS Roma.

Debuut tegen Anderlecht

De Rossi vierde op 10 oktober 2001 zijn debuut voor AS Roma in een Champions League-wedstrijd tegen Anderlecht. Hij speelde tot dusver 615 wedstrijden voor de club en scoorde daarin 63 keer. Met AS Roma won De Rossi twee keer de Italiaanse beker (2007 en 2008) en één keer de supercup (2008).

Hij verzamelde 117 caps voor Italië, waarmee hij zich in 2006 tot wereldkampioen kroonde.

'Achttien jaar lang is Daniele het kloppend hart van AS Roma geweest', verklaart voorzitter Jim Pallotta. 'Op het veld vertegenwoordigde hij al die tijd met trots de AS Roma-fans en hij groeide uit tot één van de beste middenvelders van Europa. We zullen allemaal een traantje laten wanneer hij het shirt van de Giallorossi voor het laatst zal aantrekken. Maar we respecteren zijn wens om zijn carrière voort te zetten, ook al zal dat niet in Rome zijn. Ik wil Daniele bedanken voor zijn enorme toewijding. Onze deur zal altijd openstaan voor hem.'

Twee jaar geleden nam AS Roma afscheid van Francesco Totti, een ander clubicoon. Alleen Totti kwam vaker in actie voor AS Roma dan De Rossi.