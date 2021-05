De Duitse traditieclub Hamburger SV heeft Horst Hrubesch maandag aangesteld als nieuwe trainer. De legendarische aanvaller vervangt de ontslagen Daniel Thioune en moet de club alsnog naar de Bundesliga loodsen.

De 46-jarige Thioune betaalt de prijs voor de zwakke reeks die HSV recent neerzette. Slechts twee van de laatste twaalf matchen werden gewonnen en de laatste drie gingen zelfs allemaal verloren. Daardoor dreigt Hamburg net als de voorbije twee seizoenen, toen ze telkens vierde werden, naast de promotie te grijpen. In 2018 tuimelde het team voor het eerst in de clubgeschiedenis uit de Bundesliga.

Momenteel staat Hamburg derde in de tweede klasse, goed voor een play-off plaats, maar Holstein Kiel volgt op slechts twee punten en heeft drie matchen minder gespeeld. Nummer twee Greuther Fuerth, voorlopig rechtstreeks gepromoveerd, heeft dan weer vijf punten voorsprong met nog drie matchen te gaan.

De 70-jarige Hrubesch beleefde als speler de gouden jaren van Hamburg. Hij won met de club drie landstitels en de Europabeker voor Landskampioenen in 1983. Sinds kort werkte Hrubesch opnieuw voor Hamburg als jeugdverantwoordelijke nadat hij binnen de Duitse voetbalbond aan de slag was bij de jongeren- en vrouwenteams.

