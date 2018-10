Clublogo's: van de Kerstman en een geitenbok, tot stekelvarken en een bierbuik

Je ziet het telkens weer, waar ook ter wereld. Spelers scoren, rennen naar hun supporters en kussen opzichtig het clublogo. Of ze wijzen naar het embleem, niet toevallig geborduurd op de linkerkant van het shirt, van 'de club van hun hart'. Het logo als deel van een identiteit. Het staat op shirts, sjaals en vlaggen, maar ook op koffiebekers, brooddozen of dekbedden. Of getatoeëerd in de nek of op de borst, als symbool van trots en verbondenheid.

