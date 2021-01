Clubrecord: Kevin De Bruyne zet Manchester City met 100e assist op weg naar 4-0 zege

Met een 4-0 zege tegen Crystal Palace is Manchester City zondag naar de tweede plaats opgerukt in de Premier League. Kevin De Bruyne zette John Stones in de 26e minuut op weg naar de 1-0. De Rode Duivel liet zo zijn honderdste assist, een clubrecord, optekenen voor The Citizens.

Belgen in het buitenland - Kevin De Bruyne zet Manchester City met 100e assist op weg naar 4-0 zege © belga