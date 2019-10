Lyon-coach Sylvinho moet al na vier maanden zijn koffers pakken.

Het is crisis bij Olympique Lyon. De Zuid-Franse ploeg staat momenteel pas 14e met 9 op 27 en kon enkel in de eerste twee wedstrijden van het seizoen winnen. De laatste zeven matchen in de Ligue 1 lukte dat niet meer. Dit weekend werd nog met 0-1 verloren van Saint-Étienne, waar coach Claude Puel zijn debuut maakte. Het beslissende doelpunt volgde pas in de allerlaatste minuut. Door de slechte resultaten is coach Sylvinho al na vier maanden aan de kant geschoven. De Braziliaan werd deze zomer nog aangesteld door Lyon-legende Juninho die sinds kort de nieuwe technisch directeur is.

In de Champions League werd er vorige week wel nog gewonnen van RB Leipzig met 0-2. Daar staat het na twee speeldagen op een tweede plaats met 4 punten.

Voorlopig neemt assistent-trainer Gérald Baticle de dagelijkse trainingen voor zijn rekening. Onder Sylvinho was onze landgenoot Jason Denayer nog kapitein van Lyon.

Als vervangers denkt het bestuur aan de ervaren Laurent Blanc of de minder ervaren ex-spelers Mikel Arteta, momenteel assistent van Guardiola bij Manchester City, en Tiago (ex-middenvelder van Lyon).