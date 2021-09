Coach Philippe Clement was bijzonder fier op zijn spelers na het 1-1 gelijkspel tegen Paris Saint-Germain. 'Ze hebben een geweldige match gespeeld, zowel op mentaal, fysiek als tactisch vlak. Dat deden ze met veel discipline en met ballen aan hun lijf.'

'De eerste vijf minuten hadden we het lastig, maar daarna kwamen we beter in de match', oordeelde de trainer. 'Net dan moeten we een doelpunt incasseren. Maar het team heeft daar heel goed op gereageerd. Tot het einde hebben we voor de drie punten gespeeld. Het was bijna perfect. Winst zou het helemaal perfect gemaakt hebben.'

'In een groep met ook nog Manchester City en Leipzig wachten er ons nog vijf finales, maar dit was al een historische prestatie. We blijven realistisch, maar met deze groep is veel mogelijk.'

'Voeten op de grond'

'Er volgen nog vijf moeilijke wedstrijden', houdt ook doelpuntenmaker Hans Vanaken de voeten op de grond. 'Als we erin slagen in Leipzig een goed resultaat neer te zetten, kunnen we vol voor de kwalificatie gaan. Maar laten we het match per match bekijken.'

Simon Mignolet © Belga

'Over onze wedstrijd van vandaag kunnen we alvast niet klagen. Als je het aantal kansen bekijkt, hadden we zelfs kunnen winnen', zegt doelman Simon Mignolet. 'Anderzijds trapte Messi ook wel op de lat en moest ik twee keer redding brengen. Een gelijkspel is billijk.'

PSG-coach: 'Nog geen automatismen'

'Wat balbezit betreft, hebben we de match gedomineerd, maar op bepaalde punten was Brugge beter dan ons', analyseerde PSG-coach Mauricio Pochettino het gelijkspel.

'We kwamen goed op voorsprong, maar lieten toe dat zij erin bleven geloven. Natuurlijk zal iedereen tegen ons altijd extra gemotiveerd zijn, maar dat mag geen probleem zijn. Dan moeten we wel beter spelen dan vandaag. We hebben een prachtige kern, maar moeten nog een goede organisatie vinden. Dat vraagt wat tijd. Er zijn nog geen automatismen. De spelers moeten elkaar leren kennen en begrijpen.'

Dat Club Brugge zich niet naar de slachtbank liet leiden, heeft Pochettino niet verrast. 'Ze hebben heel wat jongeren met veel potentieel.'

