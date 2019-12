Quique Flores zal niet veel positiefs onthouden aan zijn tweede periode bij Watford. Nadat hij drie maanden geleden al Javi Gracia opvolgde, wordt hij nu al zelf terug op straat gezet.

Dat het niet goed gaat bij Watford is een understatement. De club uit Londen staat na 14 speeldagen op de laatste plaats, kon nog maar 1 keer winnen en scoorde slechts negen keer... Het zijn allerminst cijfers om over naar huis te schrijven.

Dit weekend werd tegen Southampton, een andere degradatiekandidaat, al voor de achtste keer verloren. Het betekende het einde voor coach Quique Flores dat er nog maar drie maanden zat, want hij was de opvolger van de in september ontslagen Javi Gracia.

Voor Quique Flores was het al de tweede passage bij The Hornets. Hij was er eerder al actief in het seizoen 2015-2016. De club van Rode Duivel Christian Kabasele gaat nu dus op zoek naar al de derde coach van het seizoen.