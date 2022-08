Drie van de vijf Belgische clubs die in Europa actief zijn dit seizoen, komen deze week in actie. Hoog tijd om de coëfficiëntenstand erbij te halen. Zit er over twee jaar opnieuw een rechtsreeks ticket voor de Champions League in voor onze clubs?

Het Belgisch voetbal heeft wat goed te maken op de coëfficiëntenlijst na vorig seizoen. Nadat we jaren een vaste waarde waren in de top tien en dus ook steevast zeker waren van een ticket voor de groepsfase van de Champions League, werd die reeks vorig jaar een halt toegeroepen. België eindigde op een dertiende plaats - achter landen als Servië en Schotland - waardoor de kampioen van dit seizoen in de Jupiler Pro League in 2023/24 eerst nog voorrondes moet afwerken in de Champions League, waardoor het mogelijk is dat we voor het eerst sinds 2010 geen deelnemer in de groepsfase van de grootste Europese competitie zullen hebben. Toen strandde Anderlecht in de derde voorronde tegen Dynamo Kiev.

Het goede nieuws is dat dat niet hoeft te zeggen dat we de komende jaren een serieuze terugval zullen kennen. Aan het begin van dit nieuwe Europese seizoen staat België namelijk op een tiende plaats, de laatste stek die recht geeft op een automatisch ticket voor de poules van de CL over twee jaar. Hoe komt dat? Daarvoor moeten we het systeem van de coëfficiënt nog eens kort uitleggen. Die wordt namelijk berekend door de coëfficiënt van de laatste vijf jaar op te tellen (voor de berekening van de coëfficiënt, zie kader). Ieder jaar valt er dus een seizoen weg, wat nu het seizoen 2017/18 is. En laat dat nu net een dramatisch jaar voor het Belgisch voetbal zijn geweest. Op een heel jaar pakten we maar 2,6 coëfficiëntpunten.Waarom hebben we dan geluk? Omdat de terugslag door het wegvallen van die punten echt te verwaarlozen is ten opzichte van de andere landen rondom ons. Zo verloor Oekraïne 8 punten, Servië 6,375, Oostenrijk 9,75 en Rusland maar liefst 12. Daardoor staat België nu te pronken op die tiende plek. De race voor het Champions Leagueticket barst deze weer dus volop los. En België begint die met een mooie voorsprong op Servië, het nummer 11. Dat land telt 1,35 punten minder dan ons. Een mooie voorsprong, want dat komt ongeveer overeen met vijf zeges. Boven ons is Oostenrijk het eerste land, met 30,2 punten, dat is 1,1 punt verschil met België. Ons land mag dus ook naar boven kijken.Nog goed nieuws is dat Servië al een club heeft verloren in deze campagne. Radnicki Nis verloor namelijk in de tweede voorronde van de Conference League van Gzira United, het nummer vier van Malta. En als we lager dan Servië kijken, zien we dat Rusland op een twaalfde plaats staat met al bijna 3 punten minder dan België. Maar ook hier is goed nieuws, want de Russische clubs werden geweerd uit het Europese voetbal naar aanleiding van de oorlog met Oekraïne. Zij kunnen dit seizoen dus geen enkel punt verdienen. De grootste concurrentie komt verder nog van Noorwegen of Oekraïne, maar zij tellen al vier punten minder. Niet zo eenvoudig om nog in te halen. Oekraïne is bovendien, net zoals Servië, al een club kwijtgespeeld en Antwerp kan ook een Noorse ploeg met Lilleström uitschakelen in de Conference League. CoëfficiëntenranglijstOm die voorsprong te behouden en eventueel wat te kunnen klimmen in het klassement, is het dus enorm belangrijk dat al onze clubs in de groepsfase van een Europese beker raken. Voor Club Brugge (zeker van CL), Union (voorrondes CL, maar zeker van Europa League) en KAA Gent (voorrondes Europa League, maar zeker van Conference League) zit dat al goed, maar Anderlecht en Antwerp zullen de komende weken vol aan de bak moeten om in de Conference League te raken. Die biedt namelijk evenveel punten bij een overwinning of een gelijkspel als de eerste twee competities. Dus als Anderlecht daarin zou winnen van een kleine ploeg, zou dat hetzelfde opleveren als wanneer Club Brugge AC Milan op de knieën zou kunnen dwingen. Een veel grotere kans op punten dus.Antwerp is al goed begonnen aan die opdracht met winst in de tweede voorronde tegen Drita en in de volgende ronde lijkt Lilleström ook niet een al te moeilijke opdracht te worden. Hetzelfde geldt voor Anderlecht dat met het Estse Paide ook een zeer haalbare kaart trok. Een ander verhaal wordt wel de play-offronde van de Conference League, aangezien beide clubs niet zullen worden ingedeeld bij de reekshoofden en dus clubs als West Ham, Fiorentina of Villarreal kunnen treffen. Dat is al heel wat andere koek, maar om veel punten te kunnen scoren, zullen onze clubs ook die kleppers moeten verslaan. En dan zit onze kampioen over twee jaar gewoon weer rechtstreeks in de poulefase.