'Dat er geen publiek aanwezig kan zijn, maakt dat de Copa op dit moment niet het evenement is waarvan we allemaal dromen', zei de Colombiaanse minister van Sport Ernesto Lucena. Hij stelt voor het toernooi uit te stellen tot 'het einde van het jaar'. Dan zouden er opnieuw fans in de stadions toegelaten kunnen worden, aldus de minister.

Colombia kampt niet enkel met een derde golf van coronabesmettingen. Het land gaat ook gebukt onder een opstoot van geweld. Manifestaties tegen de regering worden door de veiligheidsdiensten hardhandig de kop ingedrukt. Er vielen sinds 28 april al minstens 42 doden. Zowel in Bogota, Medellin als Cali, allemaal steden waar wedstrijden van de Copa moeten plaatsvinden, is het zeer onrustig. Er zijn al wedstrijden voor de Copa Libertadores en de Copa Sudamericana verplaatst naar andere steden in het land, en zelfs naar Paraguay.

