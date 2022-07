Een week voor de start van het nieuwe seizoen kijken Liverpool en City elkaar een eerste keer in de ogen. De kampioen en nummer twee van vorig jaar strijden om de Community Shield, de Engelse variant van de supercup. Al zullen alle ogen slechts op twee spelers gericht zijn.

De laatste jaren groeide er een heuse rivaliteit tussen beide teams. In de Premier League zijn de twee clubs sinds de komst van Pep Guardiola bij City en Jurgen Klopp bij Liverpool het meest aan elkaar gewaagd. En dat zal de komende maanden niet veranderen. De zomermercato bracht al heel wat moois voor de Citizens en de Reds.

De club van Kevin De Bruyne was de voorbije maand volop aan de gang op de markt: het verkocht zowel Oleksander Zintsjenko als Gabriel Jesus aan Arsenal en liet Raheem Sterling naar Chelsea vertrekken. City versterkte zich ook wel fors: met Kalvin Philips en vooral Erling Haaland kwamen er al twee kleppers bij. Het tastte nog maar eens diep in buidel, en dat alles voor dat ene doel: de Champions League winnen. Het grote manco op het palmares moet dit jaar eindelijk weggeveegd worden. Liverpool verloor dan weer een van zijn grootste sterren, flankspeler Sadio Mané trok naar Bayern München, en wist centrumspits Darwin Núñez weg te plukken bij Benfica. Geen perfecte één-op-één-vervanging dus, maar wel degelijk een mooie aanwinst.Haaland versus Núñez?Je kan er niet omheen, deze wedstrijd en bij uitbreiding het hele seizoen zal om het duel tussen Núñez en Haaland draaien draaien. Het Noorse wonderkind stond op het verlanglijstje van zowat alle topploegen in Europa maar verkoos het City van Pep Guardiola. Núñez werd dan weer vooral gelinkt aan Manchester United, maar zelfs een veel hoger salaris dan wat Liverpool hem kon bieden, wist hem niet te overhalen om voor het rode deel van Manchester te kiezen. In de voorbereiding lieten beide spelers al mooie dingen zien. De Noor scoorde in zijn debuut tegen Bayern München al na twaalf minuten zijn eerste goal op assist van Jack Grealish. 'Hij is een sterke speler, maar we kunnen beiden nog beter worden. We voelen elkaar goed aan en ik hou van de vibe rond hem, dus het gaat leuk worden', vertelde Haaland over zijn aangever. Guardiola was erg spreken over de prestatie van de Noor: 'Hij pikt al meteen een goaltje mee dus ik ben tevreden. Op fysiek vlak boekt hij ook vooruitgang. Hij heeft maar vier of vijf trainingen meegedaan. Dat hij nu al 45 minuten aankan, betekent dat hij groeit. Over enkele weken zullen we zijn beste vorm te zien krijgen.'Ook Núñez kon al zijn rekening openen. Nadat hij in zijn eerste twee partijen vooral kritiek kreeg, ontbond de Uruguyaan zijn duivels in de oefenwedstrijd tegen Leipzig. Maar liefst vier keer scoorde hij. Coach Klopp reageerde ironisch bij Sky Sports: 'Na zijn twee vorige wedstrijden zonder doelpunt, moest hij zich even kunnen uitleven. Nu scoort hij er vier en zijn de commentaren plots omgedraaid. Wat leven we toch in een gekke wereld.' Een nieuw systeemVoor beide spitsen wordt het alvast een interessant seizoen. Ze gaan namelijk elk naar een club waar met een andere manier van spelen dan wat ze gewend zijn. Haaland komt over van Dortmund en speelde er vaak op de omschakeling. Bij de Citizens draait het toch veel meer rond het balbezit en lopende mensen. Haaland zal dus meer balcontacten hebben en iets minder gebruik kunnen maken van zijn snelheid.Núñez was dan weer gewend om dé man te zijn Benfica, hij scoorde er vorig seizoen nog aan de lopende band met 34 goals in 41 wedstrijden. Liverpool keek dan weer vooral naar de flanken om voor de doelpunten te zorgen met Mo Salah en Sadio Mané de voorbije jaren als dé speerpunten van de Reds. Benieuwd hoe de flexibele Núñez - hij kan namelijk ook op de flanken uit de voeten - daarin zal gepast worden.De vraag is dus of ze zich zullen kunnen vereenzelvigen met de nieuwe tactiek en/of de coaches hun ploeg zullen moeten omgooien naar de kwaliteiten van de aanwinsten. Voorrang voor de vrouwenWie een uitstap plande naar de wedstrijd van zaterdag checkt best eens waar die gespeeld wordt. De clash wordt namelijk afgewerkt in het King Power Stadium, de thuishaven van Leicester City en niet in het traditionele Wembley Stadium. Dat komt omdat daar zondag de finale wordt gespeeld van het EK voor vrouwen. De Lionesses, het Engelse vrouwenteam, nemen het er op tegen Duitsland. Een goed gevuld weekend dus voor de Engelse voetballiefhebber. Door Siemen Caveye