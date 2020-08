Twee weken voor de start van de competitie staat in Engeland al een eerste prestigeduel op de kalender: Arsenal vs Liverpool, oftewel de winnaar van de FA Cup tegen de kampioen.

Het had een fantastische primeur kunnen zijn: de allereerste double header met Wembley als decor: de Community Shield voor de vrouwen (aftrap 13u30 Europese tijd), gevolgd door dat voor de mannen. (aftrap 17u30). In het eerste geval Chelsea vs Manchester City, in het tweede Liverpool vs Arsenal.

De oorspronkelijke bedoeling van dit duel, twee weken voor de start van de competitie ingepland, was om er een test mét publiek van te maken. Beperkt in aantal, maar toch, met eindelijk weer wat volk op de tribunes. Alleen beslisten de Britse politici er uiteindelijk anders over en wordt het toch weer een match achter gesloten deuren, met een geluidsbandje op televisie. In het cricket en op het WK snooker mochten recent ook fans binnen, in beperkte aantallen, maar een plotse stijging van het aantal besmettingen noopte de Britse politici tot het herzien van dat standpunt en het voortijdig stoppen met dat experiment. De nieuwe streefdatum voor sportactiviteiten mét supporters zou nu op 1 oktober liggen. Als er geen nieuwe besmettingsgolf komt tenminste.

Liverpool zat niet stil

In zijn voorbereiding op de nieuwe competitie staat Liverpool verder dan Arsenal. De Reds hebben net een stage in Oostenrijk achter de rug, met oefenwedstrijden tegen Stuttgart en Red Bul Salzburg. Veel nieuw volk begroette Jurgen Klopp op training nog niet. De Duitser sloot de komst van Messi officieel uit, maar danst wel nog rond Bayern-middenvelder Thiago Alcantara. Voorlopig zonder veel succes. Wel nieuw: Kostas Tsimikas, overgekomen van Olympiacos. Hij is de back-up voor linksachter Andrew Robertson. Voor de rest geen vertrekkers met aanzien en zo Klopp kan met een ruime, getalenteerde kern straks zijn titel verdedigen.

Woelige zomer voor Arsenal

Anders is het bij zijn tegenstander. Geen maand geleden verdiende Arsenal zijn ticket voor deze match door winst tegen Chelsea in de bekerfinale. Na een korte vakantie zijn de trainingen nog niet zo lang geleden hervat. Zijn ploeg, aldus Arteta, bleek daarin nog een beetje 'rusty'. Stroef.

Covid-19 zorgt ook hier voor problemen. Zo nam de Argentijnse doelman Emiliano Martínez vakantie in Portugal. Na zijn terugkeer moest hij in quarantaine, van trainen met de groep was geen sprake. Dat isolement is morgen afgelopen, maar is de doelman dan fit genoeg om te spelen, of is hij zijn plaats kwijt aan Bernd Leno? Nog drie andere voetballers moesten ook in isolement. Onder hen de van Lille overgekomen Gabriel Magalhaes, 22 en centrale verdediger.

Anders dan in Liverpool is het bij de Gunners een woelige zomer geweest. De ploeg waar Arteta in de winter overnam van Unai Emery, profiteerde van de zomerbreak om intern even de boel te herschikken. Op elk niveau sneuvelde personeel, in totaal 55 mensen verloren hun baan. Sportief viel het meeste de komst van Willian op, de 32-jarige Braziliaan die een zeer mooi salarispakket kreeg aangeboden om Chelsea de rug toe te keren. Om Aubameyang, sleutelfiguur onder Arteta, te overtuigen om zijn handtekening te zetten onder een nieuw contract, werd ook een forse salarisverhoging beloofd. Kortom: meer nieuw bloed en sportief andere accenten, maar nog niet zo hard opgetraind, zal het volstaan om de machine van Klopp te ontregelen? Antwoord vanavond.

