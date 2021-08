Youri Tielemans heeft zaterdag met Leicester het Community Shield, de Engelse Super Cup, gewonnen.

In het Wembleystadion in Londen won de bekerwinnaar met 1-0 van landskampioen Manchester City. Kelechi Iheanacho scoorde het enige doelpunt van de partij een minuut voor tijd vanop de penaltystip.

Tielemans, in de 72e minuut gewisseld, was de enige Belg op het terrein. Bij Leicester ontbraken Dennis Praet en Timothy Castagne, bij Manchester City Kevin De Bruyne. Recordaankoop Jack Grealish maakte zijn debuut voor City. Hij mocht in de 65e minuut invallen. Het is het eerste Community Shield voor Leicester, dat in mei al voor het eerst de FA Cup veroverde.

