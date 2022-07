Liverpool heeft zaterdag de FA Community Shield, de eerste prijs en de officieuze opener van de Engelse voetbaljaargang, op zijn naam geschreven. In het King Power Stadion van Leicester City won de bekerwinnaar het prestigeduel met 3-1.

Beide ploegen begonnen op volle kracht aan hun eerste wedstrijd met inzet van het seizoen. Bij landskampioen Manchester City mocht zomeraanwinst Erling Haaland meteen de aanval leiden. Ook Kevin De Bruyne verscheen aan de aftrap. Bij bekerwinnaar Liverpool vertrouwde coach Jürgen Klopp in de voorhoede op het trio Mohamed Salah-Roberto Firmino-Luis Diaz.

Ondanks enkele goede kansen voor Manchester City mocht Liverpool bij de rust de kleedkamers ingaan met een 1-0-voorsprong. Een afgeweken schot van buiten het strafschapgebied van Trent Alexander-Arnold (21.) liet City-doelman Ederson kansloos achter.

Na de rust gunde Jürgen Klopp peperdure aanwinst Darwin Nunez zijn debuut. Het doelpunt viel echter aan de andere kant, van de voet van een andere debutant. City-nieuwkomer Julián Álvarez, die deze zomer overkwam van het Argentijnse River Plate, scoorde in de 70e minuut de gelijkmaker. Nunez eiste alsnog een hoofdrol op door tien minuten voor het einde een penalty uit te lokken. Zijn kopbal raakte de hand van Ruben Dias. Mo Salah (83.) zette de elfmeter koelbloedig om. In de blessuretijd ontpopte Nunez (90.+4) zich helemaal tot held met een debuutgoal: eindstand 3-1.

Voor Haaland werd het een avond in mineur. Hij liet meerdere kansen onbenut en mikte in het slot van de wedstrijd onbegrijpelijk over voor een leeg doel.

Volgend weekend staat in de Premier League de eerste speeldag op het programma. Manchester City, dat zijn landstitel opnieuw wil verlengen, opent zijn seizoen tegen West Ham. Liverpool, dit jaar wellicht opnieuw de grootste uitdager, moet aan de bak tegen promovendus Fulham.

