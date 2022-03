AA Gent is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Conference League. De Buffalo's gingen donderdagavond in de Ghelamco Arena met 1-2 onderuit tegen PAOK Saloniki, nadat ze vorige week met 1-0 hadden verloren in Griekenland. José Angel Crespo (20.) opende de score voor de bezoekers, voor rust lukte Laurent Depoitre (40.) de gelijkmaker. Douglas Augusto bezorgde PAOK de zege in de 77e minuut.

Het team van Hein Vanhaezebrouck dreigde in de zesde minuut een eerste keer. Sterspeler Tissoudali, opnieuw in de basis na last aan de knie, trapte de bal nipt naast. De Marokkaanse international bleef erg aanwezig voor het doel van PAOK, het was alle hens aan dek bij de Grieken. Toch kwamen ze op voorsprong. Bij een hoekschop aan de overzijde kregen de Gentenaren het leer maar niet weggewerkt, waardoor Crespo de bal van dichtbij in het dak van het doel kon knallen.

De treffer van de bezoekers brak het elan van AA Gent wat. De thuisploeg schreeuwde moord en brand toen Crespo de bal tegen de arm kreeg in de eigen zestienmeter, maar ref Siebert wees niet naar de stip. Met de rust in zicht schakelden Odjidja en co. weer een versnelling hoger. Samoise zwiepte de bal voor doel, Depoitre zette er zijn knikker tegen: 1-1. Vlak na de pauze stak AA Gent opnieuw de neus aan het venster, maar de volledig vrijstaande Samoise rateerde zijn schot.

Akpom kon zijn trap dan weer niet kadreren voor PAOK. De kansen volgden elkaar snel op. Okumu kopte in de handen van Paschalakis. De Griekse doelman werd ook nog op de proef gesteld door een trap van Odjidja. Een kopbal van Depoitre zoefde net over. In de 77e minuut volgde een ijskoude douche. Een snel genomen vrije trap kwam tot bij Augusto, die de bal voorbij Roef krulde. AA Gent kon geen slotoffensief meer in elkaar boksen, Paschalakis ging nog goed plat op een schuiver van Depoitre.

Zo verdween de laatste Belgische vertegenwoordiger van het Europese toneel. Vrijdag wordt om 15u in het Zwitserse Nyon geloot voor de kwartfinales van de Conference League. De heenwedstrijden zijn voorzien op 7 april, een week later staan de returns op het programma. De finale vindt op 25 mei plaats in de Albanese hoofdstad Tirana.

