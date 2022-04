Feyenoord heeft donderdag de heenwedstrijd van de halve finales van de Conference League met 3-2 gewonnen van Marseille na twee treffers van Cyriel Dessers. Het Leicester van basisspelers Timothy Castagne en Youri Tielemans speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma.

Na iets minder dan twintig minuten opende Dessers (18.) de score in Rotterdam. Hij legde de 1-0 koel in de linkerhoek op aangeven van Luis Sinisterra. Diezelfde Sinisterra (20.) maakte er ook meteen 2-0 van. Feyenoord leek op weg naar een mooie overwinning, maar Marseille kon alsnog met een gelijke stand de rust in na doelpunten van Ahmadou Dieng (28.) en Gerson (40.). Meteen na de rust stelde Dessers op orde op zaken: hij profiteerde van dom balverlies in de Franse defensie en maakte al zijn tiende Europese doelpunt van het seizoen. Marseille vond deze keer geen antwoord meer.

In Leicester zette Lorenzo Pellegrini (15.) het AS Roma van José Mourinho al snel op voorsprong. Even later (21e) moest Castagne naar de kant met een stevige hoofdblessure. Middenin de tweede helft maakte Ademola Lookman (67.) gelijk. De returns worden volgende week donderdag gespeeld.

