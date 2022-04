Leicester en PSV hebben donderdag 0-0 gelijkgespeeld in hun heenwedstrijd van de kwartfinales van de Conference League.

Youri Tielemans en Timothy Castagne stonden in de basis bij de thuisploeg, bij de Eindhovenaren zaten Yorbe Vertessen en Maxime Delanghe op de bank.

Beide ploegen hadden kansen om de wedstrijd te beslissen, maar slaagden daar niet in. Echt talrijk waren die kansen overigens niet. Het zal volgende week in Eindhoven moeten gebeuren.

AS Roma ging verrassend met 2-1 onderuit bij het Noorse Bodo/Glimt. Lorenzo Pellegrini (43.) zette de Romeinen op voorsprong, maar Ulrik Saltnes (56.) maakte na rust gelijk en Hugo Vetlesen schonk de Noren diep in het slot de zege.

Marseille-PAOK eindigde eveneens op 2-1. Gerson (13.) en Dimitri Payet (45.) zorgde voor de pauze voor een 2-0 voorsprong, in de tweede helft maakte de Belgische Marokkaan Omar El Kaddouri (48.) nog de aansluitingstreffer. In de blessuretijd werd Gerson nog uitgesloten met een tweede gele kaart. De terugwedstrijden volgen komende donderdag 14 april.

