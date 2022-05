Woensdagavond kan Cyriel Dessers zich in de geschiedenisboeken schrijven. Niet alleen als de eerste winnaar van de Conference League, maar ook als eerste topschutter ooit van de competitie.

Heeft u ooit al gehoord van Guillermo Stabilé, Milos Milutinovic of Samuel Hickson? Het zijn drie voetballers die ooit de eerste topschutter van een competitie werden - respectievelijk op het eerste WK in 1930, in het eerste seizoen van de Europacup I in 1956 en het eerste seizoen van de Belgische eerste klasse in 1896. In dat rijtje kan Cyriel Dessers zich woensdagavond voegen als hij eerste blijft in de topschuttersstand in de Conference League.

Momenteel leidt de Feyenoordspits met tien treffers uit twaalf wedstrijden, waarvan enkele heel belangrijke in de kwartfinale tegen Slavia Praag (4 goals) en de halve finale tegen Marseille (2). In zijn kielzog volgt echter AS Romaspits Tammy Abraham, de man die hij in de finale in Tirana achter zich moet zien te houden. De Engelse spits telt namelijk maar één doelpuntje minder en verkeert net als de Belgische Nigeriaan in bloedvorm.

Voorgangers

Een landgenoot die topschutter wordt in een van die competities? Het is uitzonderlijk, maar geen unicum. De laatste Belgische Europese topschutter was Romelu Lukaku in het seizoen 2014/15. De Rode Duivel trof toen acht keer raak voor Everton in de Europa League.

Lukaku in actie voor Everton in de Europa League in 2014/15 © GETTY

Daarvoor was het al geleden van 1993 toen Alex Czerniatynski topschutter werd van de Beker voor Bekerwinnaars met Antwerp (7 goals). De eerste Belgen die die eer te beurt viel, waren Roger Claessen en Paul Van Himst in 1966/67, respectievelijk in de Beker voor Bekerwinnaars én de Europacup I, tot op heden nog steeds de enige keer dat een Belg topschutter werd van de grootste Europese competitie.

Daartussen werden nog eens Paul Van Himst (1969/70 in de Jaarbeursstedenbeker), François Van der Elst (1977/78 in de Beker voor Bekerwinnaars) en Eddy Voordeckers (1981/82 in de Beker voor Bekerwinnaars) topscorers van een Europese competitie. Van Himst (in 1970) en Claessen (in 1967) zijn de enige twee Belgen die méér dan 10 keer wisten te scoren op een Europees toernooi.

Cyriel Dessers weet dus wat hem te doen staat om woensdag de achtste landgenoot te worden met de meeste doelpunten achter zijn naam in een Europese competitie.

Naam (club) Seizoen Goals Competitie Paul Van Himst (Anderlecht) 1966/67 6 ECI Roger Claesen (Standard) 1966/67 10 Beker Bekerwinnaars Paul Van Himst (Anderlecht) 1969/70 10 Jaarbeursstedenbeker François Van der Elst (Anderlecht) 1977/78 6 Beker Bekerwinnaars Eddy Voordeckers (Standard) 1981/82 6 Beker Bekerwinnaars Alex Czerniatynski (Antwerp) 1992/93 7 Beker Bekerwinnaars Romelu Lukaku (Everton) 2014/15 8 Europa League

