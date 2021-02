Juventus Turijn plaatste zich dinsdag met een 0-0 gelijkspel (heen 2-1) ten koste van Inter Milaan voor de finale van de Coppa Italia. Daags nadien hebben de Italiaanse media vooral aandacht voor wat zich tijdens de wedstrijd tussen Inter-trainer Antonio Conte en Juventus-voorzitter Andrea Agnelli afspeelde.

Op videobeelden is te zien hoe Conte tijdens de rust zijn middenvinger opsteekt naar Agnelli. Na de wedstrijd werd Conte dan weer de huid vol gescholden door zijn voormalige werkgever. Conte was van 2011 tot 2014 trainer van Juventus, de club waar hij dertien seizoenen als middenvelder aan de slag was.

"Juventus zou sportiever moeten zijn en meer respect moeten tonen", verklaarde Conte na de wedstrijd. "Volgens mij heeft de vierde official wel gezien wat er gebeurd is." Ook als de scheidsrechter het voorval niet in zijn rapport meldt, kan het bondsparket nog een onderzoek starten.

Relletje. Inter-trainer Antonio Conte zou na het rustsignaal van het duel met Juventus zijn middelvinger hebben opgestoken naar Juve-president Andrea Agnelli.



Deze reageerde daar na de wedstrijd op door Conte vanaf de tribune uit te schelden. Gentlemen.



pic.twitter.com/leaVe73JMP — Willem Haak (@WillemHaak) February 9, 2021

Juventus president Agnelli appears to insult Antonio Conte at the end of the game - Bianconeri sources claim that the Inter manager directed a middle finger at his former employer at half time. (Repubblica) pic.twitter.com/yxljGkOZ2S — Get Italian Football News (@_GIFN) February 9, 2021

Op videobeelden is te zien hoe Conte tijdens de rust zijn middenvinger opsteekt naar Agnelli. Na de wedstrijd werd Conte dan weer de huid vol gescholden door zijn voormalige werkgever. Conte was van 2011 tot 2014 trainer van Juventus, de club waar hij dertien seizoenen als middenvelder aan de slag was. "Juventus zou sportiever moeten zijn en meer respect moeten tonen", verklaarde Conte na de wedstrijd. "Volgens mij heeft de vierde official wel gezien wat er gebeurd is." Ook als de scheidsrechter het voorval niet in zijn rapport meldt, kan het bondsparket nog een onderzoek starten.