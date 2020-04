Onder de hoede van coach Brian Priske (ex-KRC Genk en Club Brugge) lonkt een derde Deense titel voor FC Midtjylland.

Na 24 van de 26 speeldagen in de reguliere competitie van de Superligaen telt FC Midtjylland een voorsprong van 12 punten op eerste achtervolger FC Kopenhagen, terwijl het als derde geklasseerde AGF - met een duel minder afgewerkt - al op 22 (!) punten staat. 'Daarna hebben we ook nog play-offs: tien wedstrijden, met de beste zes teams, maar met een iets beter systeem dan in België, want de punten blijven behouden', lacht rechterflankspeler Dion Cools (23). Begin februari werd hij door Club Brugge verhuurd aan de Deense koploper en met Alexander Scholz trof hij er een oude bekende als ploegmaat aan. In de laatste match, op 8 maart bij Randers FC (0-2), viel Cools na 59 minuten in voor de Braziliaanse linkerverdediger Paulinho. Tweemaal eerder fungeerde de ex-speler van OHL als wisselspeler, met in totaal 67 speelminuten op de teller. 'In principe zijn we met drie spelers voor twee plaatsen', zegt Cools. 'De Zweed Joel Andersson speelde rechtsachter, maar verhuisde naar de linkerkant toen ik inkwam. Maar ook ik kan daar inspringen, wanneer nodig. De integratie verliep goed, maar er wordt toch iets anders gespeeld: fysieker dan in België, echt waar, en iets minder individuele kwaliteit. Dat was dus wel even wennen. Maar het lukt.' Voordeel is dat zijn trainer Brian Priske, die bij KRC Genk (van juli 2003 tot augustus 2005) én voor Club Brugge (van juli 2006 tot juli 2008) voetbalde, ook een aanvallend ingestelde rechterflankspeler was die graag voor diepgang zorgde. 'Absoluut, ik denk het wel', stelt Cools. 'Door zijn connecties in ons land wist hij heel goed welk profiel ik had. De klik zat meteen goed, we hebben een sterke band. De coach probeert me constant tips te geven om me beter te maken. Hij is ook heel nuchter, iemand die rustig analyseert en zo zoekt naar oplossingen. Hier voel ik alleszins minder stress dan in België. ( lacht) Dat mag ook eens.'