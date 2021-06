Titelverdediger Brazilië is goed begonnen aan de Copa America in eigen land. De Seleção versloeg zondag in de openingsmatch van het toernooi, die in Brasilia werd gespeeld, Venezuela met 3-0. Ook Colombia zegevierde op de eerste dag met 1-0 tegen Ecuador.

Marquinhos zette Brazilië na 23 minuten op voorsprong. Neymar scoorde met een penalty in de 64e minuut en Gabriel 'Gabigol' Barbosa zorgde voor het derde doelpunt in de 89e minuut, op aangeven van Neymar.

Venezuela was sterk verzwakt. Zaterdag riep bondscoach José Peseiro vijftien nieuwe spelers op nadat twaalf personen besmet werden met het coronavirus binnen de Venezolaanse delegatie, onder wie acht spelers.

In de tweede wedstrijd in groep B won Colombia in Cuiaba met 1-0 tegen Ecuador, dankzij een doelpunt van Edwin Cardona. Peru kwam op de eerste speeldag nog niet in actie. Maandag worden in groep A Argentinië-Chili (in Rio) en Paraguay-Bolivia (in Goiania) gespeeld, Uruguay is bye. De top vier van elke poule stoot door naar de kwartfinales.

De 47e editie van Copa America, het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap, werd net als het EK in Europa met een jaar verschoven door de coronapandemie. Aanvankelijk zouden Argentinië en Colombia het toernooi organiseren, maar die landen haakten vorige maand door de gezondheidscrisis af. In allerijl moest de CONMEBOL (de Zuid-Amerikaanse voetbalbond) op zoek naar een vervanger en dat werd Brazilië, hoewel ook in dat land de coronapandemie nog volop woedt. Er kwam dan ook veel kritiek op de beslissing.

