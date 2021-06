Brazilië heeft ook zijn tweede poulewedstrijd op de Copa America vlot gewonnen. De Seleção versloeg donderdag Peru in Rio de Janeiro met 4-0. In de andere wedstrijd tussen Colombia en Venezuela werd niet gescoord.

Alex Sandro (12.) zorgde met een vroege goal voor de 1-0 ruststand. Na de pauze diepten Neymar (68.), Ribeiro (89.) en Richarlison (90.+3) de kloof verder uit.

In de andere wedstrijd in groep B kwamen Colombia en Venezuela in Goiânia niet tot scoren. Brazilië, dat opende met een 3-0 zege tegen Venezuela, voert de poule aan met zes punten uit twee wedstrijden, voor Colombia (4) en Venezuela (1). Peru en Ecuador speelden nog maar een wedstrijd en konden nog geen punten pakken. De top vier stoot door naar de kwartfinales.

De 47e editie van Copa America, het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap, werd net als het EK in Europa met een jaar verschoven door de coronapandemie. Aanvankelijk zouden Argentinië en Colombia het toernooi organiseren, maar die landen haakten vorige maand door de gezondheidscrisis af. In allerijl moest de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL op zoek naar een vervanger en dat werd Brazilië, hoewel ook in dat land de coronapandemie nog volop woedt. Er kwam dan ook veel kritiek op de beslissing.

Alex Sandro (12.) zorgde met een vroege goal voor de 1-0 ruststand. Na de pauze diepten Neymar (68.), Ribeiro (89.) en Richarlison (90.+3) de kloof verder uit. In de andere wedstrijd in groep B kwamen Colombia en Venezuela in Goiânia niet tot scoren. Brazilië, dat opende met een 3-0 zege tegen Venezuela, voert de poule aan met zes punten uit twee wedstrijden, voor Colombia (4) en Venezuela (1). Peru en Ecuador speelden nog maar een wedstrijd en konden nog geen punten pakken. De top vier stoot door naar de kwartfinales. De 47e editie van Copa America, het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap, werd net als het EK in Europa met een jaar verschoven door de coronapandemie. Aanvankelijk zouden Argentinië en Colombia het toernooi organiseren, maar die landen haakten vorige maand door de gezondheidscrisis af. In allerijl moest de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL op zoek naar een vervanger en dat werd Brazilië, hoewel ook in dat land de coronapandemie nog volop woedt. Er kwam dan ook veel kritiek op de beslissing.