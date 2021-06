Op het Zuid-Amerikaans kampioenschap werd voorbije nacht een mooi eerbetoon gegeven aan Diego Maradona, die zeven maanden geleden overleed. Ondertussen ontkende de laatste verpleger van de Argentijnse superster dat hij iets te maken had met zijn dood.

Het moet een prachtig zicht zijn geweest vannacht voor de aftrap van Argentinië-Chili. De organisatie van de Copa América, het Zuid-Amerikaans kampioenschap, kwam met een indrukwekkend hologram om de overleden Diego Maradona te eren. Op het veld was een jonglerende Maradona te zien met het truitje van al zijn clubs en de Argentijnse nationale ploeg. Uiteindelijk kwam op het veld te staan: 1960 - ∞. Diego Maradona overleed vorig jaar op 25 november aan een hartstilstand in Argentinië.

Onder het hologram verschenen ook de hoogtepunten van Maradona's carrière met de mooiste goals en dribbels. De spelers warmden in Rio eveneens op op de tonen van 'Live is Life', hét nummer dat steeds opgevoerd wordt als het om Maradona gaat.

'Mocht hem niet wakker te maken'

Ondertussen heeft de nachtverpleger van Diego Maradona, het eerste lid van zijn medisch team dat maandag voor de Argentijnse openbare aanklager moest verschijnen, ontkend dat hij zijn patiënt aan een lange doodsstrijd overliet. Hij zei dat hij 'orders had gekregen om hem niet wakker te maken'.

'Zijn bazen zeiden dat hij de patiënt niet mocht storen. Mijn cliënt was zo verstandig om zijn taak (toezicht houden) uit te voeren zodat de patiënt dat niet aanvoelde als een inbreuk op zijn privacy', zei zijn advocaat Franco Chiarelli na het lange verhoor.

Volgens de advocaat heeft zijn cliënt 'bepaalde waarschuwingssignalen opgemerkt', die hij heeft doorgegeven, maar die alleen 'de professionals die een globale visie op de situatie hadden' konden interpreteren. Hij zei dat hij niet op de hoogte was gebracht van de hartproblemen van Maradona.

Ricardo Almiron (37) bracht meer dan zeven uur door in het kantoor van de openbare aanklager in San Isidro, een voorstad van Buenos Aires. Hij wordt ervan verdacht te hebben gelogen dat het voetbalidool enkele uren voor zijn dood sliep en normaal ademde, terwijl uit de autopsie bleek dat hij in doodsnood verkeerde.

Zes andere leden van het medisch team van de Argentijnse legende, onder wie zijn persoonlijke arts en psychiater, zullen worden ondervraagd door het Argentijnse parket in het kader van een onderzoek naar 'doodslag met verzwarende omstandigheden' dat is ingesteld door het openbaar ministerie van San Isidro.

Het openbaar ministerie is van oordeel dat zijn dood op 25 november 2020 het gevolg was van professioneel wangedrag en nalatigheid van het medisch team.

De zeven leden van het medisch personeel worden ervan beschuldigd 'de voorgeschreven medicatie en psychotrope geneesmiddelen niet correct te hebben toegediend'. Woensdag wordt verpleegster Dahiana Gisella Madrid gedagvaard door het parket. Op vrijdag is het de beurt aan coördinator Mariano Ariel Perroni.

