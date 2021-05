Brazilië, en niet Argentinie of Colombia, zal de Copa América organiseren van 13 juni tot 11 juli organiseren. Dat maakte de Zuid-Amerikaanse voetbalbond (CONMEBOL) maandag bekend.

Enkele uren nadat bekend raakte dat ook Argentinië geen gastland meer zal spelen voor de komende Copa América heeft de CONMEBOL al een nieuw land gevonden: Brazilië. Daarvoor moest het snel handelen, want over minder dan twee weken begint het Zuid-Amerikaans kampioenschap al. De oorspronkelijke bedoeling was dat het landentoernooi ging doorgaan in Argentinië en Colombia, maar beide landen stapten dus uit de organisatie. Colombia deed dat al op 20 mei, omwille van de gespannen politieke situatie in eigen land. Argentinië deed dat dus pas maandagochten, omdat de coronacrisis er allesbehalve onder controle is.

Voor Brazilië wordt het dus een race tegen de klok. Met nog 12 dagen te gaan moet het een hele organisatie op til zetten voor tien landen. Die zijn verdeeld in twee groepen, waarvan de beste vier steeds doorgaan naar de knock-outfase. Met andere woorden, enkel de slechtste in de groep mag niet verdergaan. Qatar en Australië zouden deze editie uitgenodigd worden om mee te doen aan de Copa América, maar door de coronacrisis ging dat niet door.

De eindstrijd gebeurt nu tussen Brazilië, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela in groep A en Argentinië, Bolivia, Chili, Paraguay en Uruguay in groep B. De Gouden Kanaries van Brazilië wonnen in 2019 de laatste editie - toen ook al in eigen land. In de finale wonnen Neymar en co van Peru.

