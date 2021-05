De Copa America zal niet in Argentinië worden gespeeld. Dat heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol laten weten via Twitter, amper twee weken voor de start van het landentoernooi.

De beslissing heeft alles te maken met de coronapandemie die momenteel in Argentinië een nieuwe opstoot kent.

'Conmebol deelt mee dat het gezien de huidige omstandigheden heeft besloten om de organisatie van de Copa America in Argentinië op te schorten', klinkt het in een verklaring. De voetbalbond bestudeert naar eigen zeggen 'het aanbod van andere landen die belangstelling toonden om het landentoernooi te ontvangen'.

Aanvankelijk zou de Copa America, die van 13 juni tot 10 juli op het programma staat, in Argentinië en in Colombia gespeeld worden. Colombia viel echter eerder al af nadat het had gevraagd het Zuid-Amerikaanse toernooi uit te stellen van juni naar november, gezien de gespannen politieke situatie in het land.

