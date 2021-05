De Argentijnse president Alberto Fernandez heeft zondag bevestigd dat zijn land, samen met Colombia co-organisator van de Copa America, klaar is om het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap te organiseren ondanks de nog woekerende coronapandemie. De 47e editie van de Copa America gaat op 13 juni van start.

Fernandez verklaarde op de Argentijnse tv-zender C5N dat Argentinië de Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie CONMEBOL de garantie heeft gegeven dat het de Copa America kan ontvangen, mits de noodzakelijke beperkende maatregelen. 'Het wordt een Copa America voor de tv, dat moeten we toch onderlijnen', verwees Fernandez naar het feit dat de wedstrijden achter gesloten deuren zullen plaatsvinden.

De Copa America staat onder druk gezien de coronapandemie nog welig tiert in Zuid-Amerika. Argentinië maakt de moeilijkste periode door sinds het begin van de pandemie. Het land registreerde al 3,3 miljoen besmettingen en 70.552 overlijdens.

Ook het geweld van de voorbije weken in Colombia kan problematisch zijn voor de organisatie van de Copa America. De huidige betogingen zijn de bloedigste in Colombia sinds de massaprotesten in 2019 en 2020 tegen politiegeweld. Minstens 42 mensen lieten daarbij reeds het leven. Daarnaast is er sprake van meer dan 1.500 gewonden. Er wordt al meer dan twee weken geprotesteerd tegen de regering van de conservatieve president Ivan Duque en het optreden van de ordediensten.

Fernandez verklaarde op de Argentijnse tv-zender C5N dat Argentinië de Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie CONMEBOL de garantie heeft gegeven dat het de Copa America kan ontvangen, mits de noodzakelijke beperkende maatregelen. 'Het wordt een Copa America voor de tv, dat moeten we toch onderlijnen', verwees Fernandez naar het feit dat de wedstrijden achter gesloten deuren zullen plaatsvinden. De Copa America staat onder druk gezien de coronapandemie nog welig tiert in Zuid-Amerika. Argentinië maakt de moeilijkste periode door sinds het begin van de pandemie. Het land registreerde al 3,3 miljoen besmettingen en 70.552 overlijdens. Ook het geweld van de voorbije weken in Colombia kan problematisch zijn voor de organisatie van de Copa America. De huidige betogingen zijn de bloedigste in Colombia sinds de massaprotesten in 2019 en 2020 tegen politiegeweld. Minstens 42 mensen lieten daarbij reeds het leven. Daarnaast is er sprake van meer dan 1.500 gewonden. Er wordt al meer dan twee weken geprotesteerd tegen de regering van de conservatieve president Ivan Duque en het optreden van de ordediensten.