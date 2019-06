Al jaren ligt tweevoudig wereldkampioen Argentinië in de knoop met zichzelf. Ook voor deze Copa América zijn alle ogen gericht op Lionel Messi die met hulp van een nieuwe generatie op zoek gaat naar zijn eerste internationale trofee.

Zesentwintig jaar geleden is het intussen dat Argentinië - voor de vijftiende keer - de Copa America won. Sindsdien bleef de prijzenkast angstvallig leeg. Nog nooit kende de voetbalgekke natie zo'n lange droogte. In tussentijd verloor Argentinië zes finales, waaronder drie op rij tussen 2014 en 2016. Het winnen van eremetaal is een obsessie geworden.

...