Ze volgden in Engeland iets later dan de rest, maar intussen ligt ook de Premier League volledig plat door het coronavirus. Hoe moet het nu verder en hoe houden de clubs zich intussen bezig?

Eind vorige week zag het er nog naar uit dat er in de Premier League dit weekend gewoon gevoetbald zou worden, maar uiteindelijk zegevierde ook over de plas het gezond verstand. Hoe het nu verder moet met de Engelse competitie is nog niet geweten, al kwam The Daily Telegraph wel naar buiten met een scenario op basis van bronnen binnen de Engelse FA.

Over het feit dat Liverpool de verdiende kampioen is, bestaat geen twijfel, maar de strijd om de degradatie en de Europese tickets was nog lang niet uitgevochten in Engeland. Volgens de Britse kwaliteitskrant ligt het idee op tafel om dit seizoen géén ploegen te laten degraderen en twee in plaats van drie ploegen te laten promoveren uit The Championship. Volgend seizoen zouden dan vier van de 22 ploegen zakken uit de Premier League en opnieuw slechts twee teams promoveren uit The Championship, om zo weer aan twintig ploegen te geraken.

De Champions League-tickets zouden volgens The Daily Telegraph worden uitgedeeld aan dezelfde ploegen als vorig seizoen, met name Liverpool, Manchester City en Tottenham. De huidige derde in de stand, Leicester City, zou mogen deelnemen aan een verlengde voorronde. De kans dat ploegen als Manchester United en Wolverhampton akkoord lijkt echter niet zo groot.

Veel onduidelijkheid dus voor de Belgen in de Premier League, die al zeker tot 3 april niet aan voetballen zullen komen. De meeste ploegen blijven intussen wel gewoon trainen. Met uitzondering van Arsenal en Chelsea, bij wie respectievelijk coach Mikel Arteta en middenvelder Callum Hudson-Odoi positief testten op het virus. De spelers van die teams, met daarbij Rode Duivel Michy Batshuayi, zitten thuis in isolatie.

Cavia's

Wayne Rooney, die in The Championship voor Derby County speelt, haalde in zijn column in The Sunday Times uit naar de Britse overheid, de voetbalbond en de Premier League. Hij vindt het stuitend dat de matchen in Engeland pas werden uitgesteld nadat Arteta positief had getest. 'Het leek wel alsof we behandeld werden als cavia's. Als iemand van mijn familie besmet was geraakt doordat ik had móeten spelen, weet ik niet of ik ooit nog had gevoetbald. Ik zou het de bevoegde autoriteiten nooit vergeven hebben.'

Paul Pogba van Manchester United ging meteen over tot actie in plaats van in de kranten zijn ongenoegen te uiten. De Franse middenvelder lanceerde een crowdfunding voor Unicef. Hij wil zo kinderen helpen die door het virus getroffen worden. Met het ingezamelde geld worden wegwerphandschoenen en maskertjes gekocht voor het personeel van ziekenhuizen.

Tekeningen en spelletjes

Veel Premier League-ploegen probeerden de leegte van een voetbalvrij weekend op een ludieke manier op te vullen. Watford simuleerde zijn wedstrijd tegen Leicester op de computergame Football Manager, Norwich en Southampton speelden een online spelletje boter, kaas en eieren en Manchester City gaf zijn fans een tekening van Sergio Aguëro om in te kleuren.

Ook Gary Lineker is getroffen door de sportloze weken. De presentator van BBC was na het nieuws van de besmetting van Mikel Arteta de eerste om te zeggen dat voetbal niet zó belangrijk is, maar vatte in een tweet het gevoel van zowat elke voetbalfan samen: 'Ik heb me altijd al afgevraagd hoe het leven moet zijn voor iemand zonder interesse in sport. Ik begin een idee te krijgen... het is onzin.'

Always wondered what life is like for those who have no interest in sport. Beginning to get an inkling....It’s crap. 😴 — Gary Lineker (@GaryLineker) March 15, 2020

