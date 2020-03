In België hebben Anderlecht en Standard economische werkloosheid aangevraagd voor hun spelers, maar hoe gaan de Europese topclubs om met het coronavirus en de gevolgen ervan?

Spanje

FC Barcelona zoekt naar oplossingen om het gebrek aan inkomsten te compenseren. In eerste instantie stelde het zijn voetballers voor om hun salaris te verlagen, maar dat idee zag de spelersraad niet zitten.

Voorzitter Josep María Bartomeu besliste nu om dan maar werktijdverkorting aan te vragen. Daarbij worden de spelers alleen vergoed voor het werk dat kan worden verzet, wat hen ook een flink stuk van hun loon zou kosten. Intussen blijven Messi en co thuis wel gewoon trainen. Ze kregen van de club een persoonlijk programma.

De quarantaine waarin de spelers van Real Madrid zaten nadat basketballer Trey Thompkins positief had getest op corona, is intussen afgelopen. Aangezien heel Spanje in lockdown is, kan er echter niet getraind worden op de club. De voetballers werken daarom thuis aan hun conditie.

Luka Jovic reisde af naar Servië. Op foto's op sociale media was te zien hoe hij buiten poseerde. Iets waarvoor hij veel kritiek kreeg in zijn thuisland, waar een heel strikte lockdown van kracht is.

Het Santiago Bernabéu gaat intussen dienstdoen als opslagplaats voor zorgmateriaal. Real zal zorgen voor de distributie van de spullen.

Engeland

De Football League maakte woensdag bekend dat ze geld gaat vrijmaken om clubs die in nood zijn door de coronacrisis financieel te ondersteunen. De ploegen zelf proberen op hun beurt ook hun steentje bij te dragen voor mensen in nood.

De spelers van Liverpool en Everton schonken samen 56.000 euro aan Fans Supporting Foodbanks, een gezamenlijk initiatief van de rode en blauwe ploeg uit Liverpool. Sadio Mané zond ook 45.000 euro naar een nationaal coronacomité in zijn thuisland Senegal.

Ook in Manchester zorgt de coronacrisis voor verbroedering. City en United gaven samen 112.000 euro aan Trussel Trust, een organisatie die in eten voorziet voor zo'n 1200 voedselbanken in de buurt van Manchester.

Duitsland

Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Bayer Leverkusen hebben samen twintig miljoen euro vrijgemaakt om de andere clubs in het land te helpen. De DFL gaat nu beslissen hoe dat geld wordt verdeeld.

De spelers en de directie van Bayern en Dortmund maakten ook bekend dat ze aanzienlijk zullen inleveren op hun loon. Bij Union Berlin doen ze nog straffer. De hoofdstedelingen zien volledig af van hun salaris.

Frankrijk

In de Franse hoofdstad doen ze ook hun best om te vechten tegen het coronavirus. Enkele spelers van Paris Saint-Germain zullen te zien zijn in een filmpje van de WHO waarin ze wijzen op het belang van handen wassen.

De club maakte ook al 100.000 euro vrij voor Fransen die getroffen werden door het virus. Op de website verkocht het de afgelopen dagen speciale shirts met het opschrift 'tous unis'. Ze brachten samen 262.500 euro op.

Italië

Het zwaar getroffen Italië is nog steeds in lockdown. Juventus was een van de eerste ploegen die in quarantaine gingen, nadat bij Daniele Rugani het coronavirus werd vastgesteld. Cristiano Ronaldo kreeg echter de toestemming om naar Madeira af te reizen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn.

Mama Ronaldo is intussen uit het ziekenhuis ontslagen en op het internet circuleren foto's waarop de Portugese ster in blote bast rond het zwembad wandelt. Dat komt hem op kritiek te staan. 'Hij zei dat hij naar daar ging voor zijn moeder, maar nu lijkt hij alleen maar foto's aan het zwembad te nemen', zei Giovanni Cobolli Ggigi, een oud-voorzitter van Juve, bij Radio Punto Nuovo. 'Omdat hij een uitzondering kreeg, wilde iedereen die plots, zeker toen de situatie verergerde. Ze hadden voor hem geen uitzondering moeten maken.'

