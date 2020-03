Hoe gaat de Spaanse voetbalwereld om met het coronavirus? Een stand van zaken.

Terwijl in Spanje het coronavirus hard toeslaat en het ergste er nog moet komen, kwamen de meest wijze woorden - hoeft dat eigenlijk te verbazen? - uit de mond van een vrouw, Verónica Boquete. De 32-jarige Spaanse spits, nu actief in de Amerikaanse NWLS bij Utah Royals FC, schreef in haar column in El País: 'Wij, die vroeger altijd gehaast waren, moeten nu gedwongen stilstaan en nadenken over wat we met de tijd gaan doen. Laat ons ons eens een beetje vervelen: dat zal iets nieuws zijn voor iedereen, maar geen zorgen, je gaat er niet van dood. Meer nog, misschien biedt het ons op termijn zelfs troost.' 'Dit is ook een goed moment voor jongeren om het belang van een aantal beroepen in te zien, zodat ze later, wanneer ze volwassen zijn, vrij kunnen kiezen. Dokters, verplegers, wetenschappers,... maar ook kassiers in de supermarkt, vrachtwagenchauffeurs, buschauffeurs, politieagenten en zelfs politici.''En alsjeblieft, stop met klagen. Er wordt van ons gevraagd dat we met een hapje en een drankje thuis zitten, lekker warm en met heel wat ontspanningsmogelijkheden. Aan onze ouders of grootouders werd gevraagd om naar de oorlog te gaan. Dat zet alles in perspectief.''En straks, als we weer samen kunnen zijn en elkaar kunnen omhelzen en kussen, zullen we misschien betere beslissingen nemen en betere manieren vinden om te leven. Dus, alsjeblieft, blijf thuis. Het voetbal, de sport en gelijk welke andere activiteit kunnen wel even wachten.' Dat lijkt ook het gros van de voetballers in Spanje te vinden. 'Dit is het moment om thuis te blijven', gaf Lionel Messi op Instagram het goede voorbeeld. Eliaquim Mangala, de ex-verdediger van Standard die nu bij Valencia CF voetbalt, ging nog een stapje verder, nadat bleek dat hij zelf besmet was met Covid-19: 'Ik wil ook mensen die zich goed voelen de raad geven om zo weinig mogelijk in contact te komen met anderen. Als iedereen zich daaraan houdt, kunnen we het virus zo veel mogelijk indammen.'Mangala is alvast niet de enige met het coronavirus in de Primera División: heel wat spelers en personeelsleden van Valencia, Espanyol en Deportivo Alavés raakten besmet. Lorenzo Sanz, oud-voorzitter van Real Madrid, overleed op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus.Intussen wordt ook duidelijk dat tal van clubs flinke economische schade zullen lijden. Een club als FC Barcelona teert voor meer dan de helft van zijn inkomsten op de exploitatie van het stadion en daaraan gelinkte commerciële inkomsten. Om maar één voorbeeld te geven: het museum dat zich in Camp Nou bevindt, kreeg vorig jaar 1,5 miljoen bezoekers over de vloer en genereerde 60 miljoen euro. Nu is het gesloten. Ook in clubwinkels waar shirts en andere merchandising verkocht worden, vorig jaar goed voor in totaal 85 miljoen euro, kan je niet meer terecht. Zeker bij FC Barcelona, met een van de duurste kernen ter wereld, kan dat problematisch worden. Vandaar dat voorzitter Josep Bartomeu overweegt om te knabbelen aan de vette salarissen van zijn voetballers.In deze onzekere tijden vroeg Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse profliga, in eerste instantie aan alle clubs om de trainingen zo snel mogelijk te hervatten, maar intussen is de realiteit ook tot La Liga doorgedrongen. In een officieel communiqué lieten de profliga en de voetbalbond maandag weten dat het voetbal pas terug opgestart wordt wanneer de regering het groen licht geeft. Hoe lang dat nog zal duren, is koffiedik kijken.