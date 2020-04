Een nationaal consortium uit Saudi-Arabië wil het Engelse Newcastle United overkopen. Maar waarom nu, waarom de Saudi's en waarom Newcastle United? Een en ander is logischer dan je zou denken.

De Engelse voetbalwereld staat op z'n kop. Niet enkel omdat corona het hele seizoen plat legde en het nog heel onduidelijk is of de competitie afgewerkt zal worden, maar ook omdat Newcastle United meer dan waarschijnlijk opgekocht zal worden door het Saudische Public Investment Funds (PIF) van Mohammed bin Salman.De kroonprins en zijn land zijn op z'n minst gezegd controversieel. Bin Salman omdat hij mede verantwoordelijk zou zijn voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel in 2017. Saudi-Arabië omdat het al langer bekend staat om zijn niet al te koosjere omgang met mensenrechten.Het mag dan ook niet verbazen dat er uit verschillende hoeken kritiek komt op de overname. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International stuurde al een brief naar de Premier League om de deal tegen te houden, de ethische commissie van de FIFA stuurde er eentje naar de Engelse regering om erop te wijzen 'niet in de val van de Saudi's te trappen' en ook grote rivaal Qatar moeide zich al met de kwestie, omdat zij met BeIn Sports een van de grootste rechtenhouders van de Premier League hebben. De Qatari willen natuurlijk niet dat de grote buur ook een grote rol zal spelen in de voetbalwereld.Maar het mag geen verrassing heten dat de Saudi's op zoek zijn naar een club, en het liefst eentje in de Engelse Premier League. Saudi-Arabië is namelijk al enkele jaren bezig om wat macht te vergaren in de sportwereld. Kijk maar naar de Formula E-wedstrijd van Diriyah, de Spaanse en Italiaanse supercup en de bokswedstrijd tussen Anthony Joshua en Andy Ruiz Jr. van 7 december 2019, die allemaal doorgingen in het land. Het zijn pogingen om het imago op te poetsen via sport, ook wel 'sportswashing' genoemd.Dat de Saudi's zich nu richten op een team uit de Premier League is dan ook gewoon een logische zet. Het is de competitie met de meeste kijkers en waar het meeste geld in omgaat. Een beter podium in het voetbal is haast niet te vinden. Newcastle United moet dus een pr-tool worden van de Saudi's.Een andere reden om sport en voetbal te gebruiken is ook het ambitieuze 'Vision 2030'-project van de kroonprins. In Saudi-Arabië beginnen ze door te hebben dat de olievoorraden ooit op zullen zijn en dat olie in de toekomst ook minder rendabel zal worden door elektrische auto's en zo meer. Daarom wil Bin Salman tegen 2030 afstappen van die industrie en geld uit andere kanalen halen, zoals de sport.Maar waarom dan kiezen voor een team dat de laatste jaren vooral onderaan de Premier League te vinden was? In de laatste tien jaar degradeerde Newcastle zelfs twee keer. Dat komt omdat het nu eenmaal een van de weinige clubs is die in de Premier League te koop staat. En dat staat het al enkele jaren, want de huidige eigenaar Mike Ashley wil er graag van af.De Britse eigenaar van sportwinkel Sport Direct kocht de club in 2007 voor zo'n 150 miljoen euro. Toen was Newcastle United nog een middenmoter in Engeland met aan het begin van de jaren 2000 zelfs nog af en toe Champions Leaguevoetbal. Maar sinds zijn komst liep het helemaal mis en de fans zijn hem liever kwijt dan rijk. Bovendien vinden de supporters Ashley ook een gierigaard, want echt veel investeringen deed hij niet. Vooral zo veel mogelijk winst maken, is en was zijn doel.Amanda Staveley, een rijke Britse die in de financieringswereld werkt, is de link tussen Newcastle en de Saudi's. Zij deed in 2017 al eens een bod van 200 miljoen euro op de club, maar Ashley wou minstens 350 miljoen euro. Door Staveley's contacten in het Midden-Oosten (ze woont gedeeltelijk in Abu Dhabi), kwam ze uiteindelijk bij Bin Salman uit. Met een bod van ruim 350 miljoen euro lijkt de deal beklonken. En Staveley kan door haar contacten ook voorzitster worden. Van een zakenvrouw gesproken.Voor de Saudi's is Newcastle United een ideale club om te beginnen. Er is zelfs een nieuw PSG of Manchester City in de maak, want Bin Salman is nog rijker dan Sjeik Mansour (Man. City) en Nasser Al-Khelaïfi (PSG). En doordat Ashley enorm bespaarde op lonen en transfersommen, is er zelfs een grote marge om tegemoet te komen aan de regels van de Financial Fair Play. De lonen kunnen, met andere woorden, de lucht in geschoten worden, aangezien de huidige loonmassa veel minder is dan de inkomsten die de club genereert. Kijk bijvoorbeeld alleen al naar de stadioncapaciteit van St. James' Park met zo'n 53.000 zitjes die altijd gevuld zijn... Er zit nog veel groeimarge in de club.Wereldwijd is de voetbalwereld in een diepe crisis door het coronavirus. Dit lijkt dan ook niet meteen het ideale moment om in de sport te stappen. Maar voor de Saudi's maakt dat niet uit, het is zelfs een opportuniteit. Het kapitaal van Bin Salman zal namelijk niet snel lijden onder deze crisis. Dat is heel wat anders bij de meeste Europese clubs, die genoodzaakt zijn om hun beste spelers te verkopen. Komt daar nog eens bij dat volgens berekeningen van Transfermarkt de wereldwijde transferwaarde met bijna 10 miljard euro is gedaald.En dan komt die nieuwe speler, Newcastle United, met enorm veel geld op de markt piepen. Dit is voor de club dus een uitgelezen kans om een goed team te bouwen. Geef nu zelf toe: het plaatje klopt toch, niet?