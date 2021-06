In totaal 53 personen die aanwezig zijn op de Copa America hebben positief getest op het coronavirus. Dat heeft het Ministerie van Volksgezondheid in Brazilië, het gastland van het toernooi, dinsdag bevestigd.

Sinds zondag, de dag waarop in Brasilia de openingswedstrijd op de agenda stond, hebben 53 personen een positieve coronatest afgelegd. Het gaat om 27 spelers en delegatieleden en 26 werknemers van de verschillende, voor het toernooi ingehuurde dienstenbedrijven.

Eerder raakte al bekend dat diverse leden van de Venezolaanse, Boliviaanse en Colombiaanse delegaties positief testten op het coronavirus.

De recente coronabesmettingen zijn een klap voor de Copa America die van alle kanten onder vuur ligt vanwege de gezondheidssituatie in Brazilië, het nieuwe gastland na de terugtrekking van Argentinië en Colombia. Brazilië is na de Verenigde Staten het land dat het zwaarst door de pandemie is getroffen.

